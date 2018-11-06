Sự tích về loài hoa dã quỳ với tình yêu thủy chung đôi lứa

Loài hoa dã quỳ đẹp nao lòng mang trong mình sự tích riêng về tình yêu thủy chung, mãnh liệt, về sự hi sinh cao thượng khi yêu một ai thực lòng. Sự tích ấy, chẳng rõ từ khi nào, là sự tích của hoa dã quỳ trên Đà Lạt mộng mơ hay sự tích về loài hoa dã quỳ mọc trên Ba Vì đầy nắng. Chỉ biết rằng, đó là câu chuyện về tình yêu lứa đôi đáng ngưỡng mộ, đượm buồn trái ngược với sắc hoa vàng rực khoe sắc chốn cao nguyên.

Bắt đầu mùa hoa dã quỳ nở rộ, người ta đua nhau đi tìm những khoảng trời rực sắc dã quỳ nhuộm vàng cả một mảnh đất cao nguyên bát ngát. Người ta truyền tai nhau những câu chuyện tình yêu, những nỗi niềm thương nhớ trên mảnh đất đầy sự nhớ thương.

Sự tích về loài hoa dã quỳ

Sự tích về loài hoa dã quỳ gắn liền với truyền thuyết về tình yêu lứa đôi đầy cảm động và sự hi sinh. Từ thuở xa xưa trên vùng đất cao nguyên có một bộ tộc sinh sống ở đó tên là Lasiêng. Câu chuyện tình yêu bắt đầu giữa chàng K’Lang và nàng H’Linh. Cuộc sống đáng lẽ sẽ yên ả như chuyện tình của họ, chàng săn bắn hái lượm trong rừng, nàng cần mẫn se sợi để dệt nên tấm chăn kiệu chồng (tấm chăn đẹp đẽ mang về nhà chồng trong ngày cưới theo phong tục). Sáng chăm chỉ làm lụng, tối về lại hạnh phúc bên nhau, cùng đàn ca múa hát bên ngọn lửa bập bùng.

Những tưởng cặp đôi K’Lang và H’Linh sẽ sớm nên duyên vợ chồng, cùng về chung sống dưới một mái nhà nhưng câu chuyện của họ lại chẳng dễ dàng đến thế. Trong bộ tộc Lasiêng có con trai của tộc trưởng là chàng LaRihn, vốn cũng thầm yêu thương H’Linh nhưng không được nàng đáp lại tình cảm. LaRihn từ lâu đã nảy sinh lòng thù hận, ghen ghét chuyện tình giữa K’Lang và H’Linh.

Hoa dã quỳ nở rộ vào tháng 10, tháng 11 hàng năm

Một ngày nọ, K’Lang vào rừng săn bắn nhưng không quay trở về khiến H’Linh lo lắng. Qua ba ngày, nàng không thấy bóng dáng của chàng liền một mình băng rừng lội suối đi tìm người yêu. Khi đôi chân quá mỏi mệt, nàng H’Linh thiếp đi thì thấy được chàng K’Lang trong giấc mộng báo rằng nàng đi thêm qua một con suối nữa sẽ gặp được chàng. Khi tỉnh dậy, H’Linh đi theo lời chỉ của K’Lang trong giấc mơ thì đúng là gặp được chàng.

Nhưng đau xót thay, nàng thấy chàng trong tư thế bị trói chặt, những mũi tên đâm xuyên vào cơ thể. H’Linh chạy vội tới ôm chặt lấy chàng K’Lang để bảo vệ chàng nhưng cũng bị mũi tên đầy hận thù của LaRihn đâm trúng. Nàng H’Linh gục xuống, vẫn quỳ gối trong tư thế ôm chặt người yêu, những dòng máu chảy dài của nàng mọc lên những đóa hoa có sắc vàng tươi rực rỡ. Từ đó, người ta đặt tên cho loài hoa ấy là hoa “Dã quỳ”.

Ý nghĩa tên gọi loài hoa dã quỳ qua sự tích ấy

Loài hoa dã quỳ mọc dại có sức sống mãnh liệt

Hoa dã quỳ biểu trưng cho tình yêu sâu đậm dám hi sinh hết mình cho người mình yêu của K’Lang và H’Linh: Dã mang ý nghĩa “hoang dã”, Quỳ mang ý nghĩa là quỳ gục. Loài hoa dã quỳ mọc dại nhưng vẫn mang vẻ đẹp và màu sắc thu hút khiến người khác không thể rời mắt.

Ngoài tên gọi dã quỳ, hoa còn được gọi là Cúc quỳ hay Sơn quỳ, hình dáng giống hoa hướng dương, nở to và kiêu hãnh. Hoa dã quỳ phát triển tốt ngay cả trong điều kiện khô hạn, nắng hanh và gió lớn. Hoa thường nở vào độ cuối thu bắt đầu chuyển mình sang đông từ tháng 10, tháng 11 cho đến đầu tháng 12.

Hoa dã quỳ là biểu tượng cho tình yêu thủy chung mãnh liệt, có đôi chút “hoang dã”, mạnh mẽ đặc trưng của chốn cao nguyên, nhưng cũng rất dịu dàng và khiến người ta nhớ mãi.