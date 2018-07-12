Khám phá ý nghĩa của loài hoa cẩm chướng ít ai biết đến

Du lịch 12/07/2018 11:39

Ẩn sau vẻ đẹp mỏng manh, hiền dịu của hoa cẩm chướng là rất nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc khác nhau mà nếu không chú ý, rất có thể bạn sẽ tặng sai đối tượng, sai ý nghĩa đấy nhé!

Hoa cẩm chướng là một loài hoa đẹp phổ biến với nhiều sắc màu rực rỡ và những vằn sọc pha màu chẳng loài nào có, nhưng để hiểu được ý nghĩa của nó, chắc hẳn nhiều người chưa biết rõ và chưa để tâm.

Hoa cẩm chướng có ý nghĩa gì và có thể tặng ai, trong hoàn cảnh nào? Đã bao giờ bạn tự hỏi sự tích về hoa cẩm chướng bắt nguồn từ đâu chưa? Nếu đang cần tìm hiểu về hoa cẩm chướng và việc tặng loài hoa này cho người khác có ý nghĩa gì thì đừng bỏ lỡ những kiến thức cực kỳ hữu ích dưới đây nhé!

Khám phá ý nghĩa của loài hoa cẩm chướng ít ai biết đến - Ảnh 1

Hoa cẩm chướng đẹp và mang nhiều ý nghĩa

Sự tích về loài hoa cẩm chướng

Hoa cẩm chướng được coi là biểu tượng của nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới. Ở Slovenia, hoa cẩm chướng được tôn vinh là biểu tượng của đất nước Nam Tư này. Loài hoa cẩm chướng có màu đỏ còn là biểu trưng xinh đẹp cho vùng đất tiểu bang Ohio tại Mỹ.

Bắt nguồn từ nhiều câu chuyện truyền thuyết, hoa cẩm chướng mang trong mình rất nhiều sự tích khác nhau, vui có và buồn cũng có. Truyền thuyết tại Ý kể về chuyện tình bi đát giữa một cô gái xinh đẹp và một chàng hiệp sĩ dũng cảm. Trước khi chàng lên đường chiến đấu, nàng có tặng cho chàng một bông hoa cẩm chướng trắng muốt với lời hẹn thề thủy chung. Rồi chàng hi sinh ngoài chiến trường, những giọt máu đỏ thẫm thấm vào giữa đóa hoa trắng trong tinh khiết. Nàng nhận lấy bông hoa nhỏ là di vật cuối cùng của người yêu, gieo trồng nên một vườn hoa cẩm chướng trắng với phần chính giữa nhuốm đỏ và nguyện ở vậy chung thủy với chàng tới hết cuộc đời.

Khám phá ý nghĩa của loài hoa cẩm chướng ít ai biết đến - Ảnh 2

Hoa cẩm chướng trắng tượng trưng cho sự thủy chung, cho tình yêu trong sáng

Tại Triều Tiên, hoa cẩm chướng còn được xem như một loài hoa có khả năng dự đoán tương lai của một cô gái bằng cách cài 3 bông hoa cẩm chướng thẳng nhau trên tóc của cô gái. Nếu bông hoa ở dưới cùng héo tàn trước thì đó hẳn là một cô gái mang nỗi bất hạnh suốt cả cuộc đời. Nếu như bông hoa ở vị trí đầu tiên héo trước nghĩa là cô gái đó có số phận lận đận vào những năm tháng cuối đời. Còn nếu như bông hoa nằm giữa héo đầu tiên thì cô gái này có thể tuổi trẻ sẽ gặp vất vả nhưng hậu vận lại tươi sáng.

Ý nghĩa của hoa cẩm chướng

Với nhiều sự tích lưu truyền trên nhiều quốc gia khác nhau, nhưng hoa cẩm chướng mang những ý nghĩa chung được phân chia khá rõ phụ thuộc vào màu sắc của hoa. Những đóa hoa cẩm chướng pha màu bởi những đường sọc thì đó là lời từ chối cho một tình yêu chớm nở.

Khám phá ý nghĩa của loài hoa cẩm chướng ít ai biết đến - Ảnh 3

Những đóa cẩm chướng mang ý nghĩa khác nhau dựa trên màu sắc tự nhiên của chúng

Loài hoa cẩm chướng đỏ tượng trưng cho sự ngưỡng mộ nhưng nếu mang sắc đỏ sẫm hơn, nó tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt của chàng trai. Nếu muốn tặng cho người phụ nữ mình yêu thương, hãy tặng nàng một bó hoa cẩm chướng trắng vì nó tượng trưng cho vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của những cô gái khi yêu, là món quà tượng trưng cho sự may mắn đem đến cho phụ nữ.

Khác với những sắc cẩm chướng rực rỡ, hoa cẩm chướng vàng thể hiện cho sự từ chối, nỗi thất vọng tràn trề và sự hối hận muộn màng. Những bông cẩm chướng tím mang ý nghĩa của sự thất thường, dễ thay đổi của con người.

Nắm rõ những ý nghĩa đằng sau loài hoa cẩm chướng này, bạn có thể lên kế hoạch tặng cho những người yêu thương của mình mà không sợ tặng nhầm gây đến những ý nghĩ tiêu cực đối với người khác. Hoa cẩm chướng là một loài hoa đẹp, có thể bó kèm với những bông hoa khác để tô điểm thêm vẻ rực rỡ và mang lại những may mắn cho đối phương.

Bất ngờ với những ý nghĩa độc đáo của loài hoa cẩm tú cầu

Bất ngờ với những ý nghĩa độc đáo của loài hoa cẩm tú cầu

Những đóa hoa cẩm tú cầu đua chen tạo thành những hình hoa tròn màu sắc thanh lịch, dịu mắt ẩn chứa ý nghĩa gì? Bài viết này sẽ giải đáp giúp bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa cẩm chướng ý nghĩa của hoa cẩm chướng loài hoa hóa giải vận xui bó hoa tặng mẹ sự tích hoa cẩm chướng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 46 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay