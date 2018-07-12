Khám phá ý nghĩa của loài hoa cẩm chướng ít ai biết đến

Hoa cẩm chướng có ý nghĩa gì và có thể tặng ai, trong hoàn cảnh nào? Đã bao giờ bạn tự hỏi sự tích về hoa cẩm chướng bắt nguồn từ đâu chưa? Nếu đang cần tìm hiểu về hoa cẩm chướng và việc tặng loài hoa này cho người khác có ý nghĩa gì thì đừng bỏ lỡ những kiến thức cực kỳ hữu ích dưới đây nhé!

Hoa cẩm chướng là một loài hoa đẹp phổ biến với nhiều sắc màu rực rỡ và những vằn sọc pha màu chẳng loài nào có, nhưng để hiểu được ý nghĩa của nó, chắc hẳn nhiều người chưa biết rõ và chưa để tâm.

Sự tích về loài hoa cẩm chướng

Hoa cẩm chướng được coi là biểu tượng của nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới. Ở Slovenia, hoa cẩm chướng được tôn vinh là biểu tượng của đất nước Nam Tư này. Loài hoa cẩm chướng có màu đỏ còn là biểu trưng xinh đẹp cho vùng đất tiểu bang Ohio tại Mỹ.

Bắt nguồn từ nhiều câu chuyện truyền thuyết, hoa cẩm chướng mang trong mình rất nhiều sự tích khác nhau, vui có và buồn cũng có. Truyền thuyết tại Ý kể về chuyện tình bi đát giữa một cô gái xinh đẹp và một chàng hiệp sĩ dũng cảm. Trước khi chàng lên đường chiến đấu, nàng có tặng cho chàng một bông hoa cẩm chướng trắng muốt với lời hẹn thề thủy chung. Rồi chàng hi sinh ngoài chiến trường, những giọt máu đỏ thẫm thấm vào giữa đóa hoa trắng trong tinh khiết. Nàng nhận lấy bông hoa nhỏ là di vật cuối cùng của người yêu, gieo trồng nên một vườn hoa cẩm chướng trắng với phần chính giữa nhuốm đỏ và nguyện ở vậy chung thủy với chàng tới hết cuộc đời.

Hoa cẩm chướng trắng tượng trưng cho sự thủy chung, cho tình yêu trong sáng

Tại Triều Tiên, hoa cẩm chướng còn được xem như một loài hoa có khả năng dự đoán tương lai của một cô gái bằng cách cài 3 bông hoa cẩm chướng thẳng nhau trên tóc của cô gái. Nếu bông hoa ở dưới cùng héo tàn trước thì đó hẳn là một cô gái mang nỗi bất hạnh suốt cả cuộc đời. Nếu như bông hoa ở vị trí đầu tiên héo trước nghĩa là cô gái đó có số phận lận đận vào những năm tháng cuối đời. Còn nếu như bông hoa nằm giữa héo đầu tiên thì cô gái này có thể tuổi trẻ sẽ gặp vất vả nhưng hậu vận lại tươi sáng.

Ý nghĩa của hoa cẩm chướng

Với nhiều sự tích lưu truyền trên nhiều quốc gia khác nhau, nhưng hoa cẩm chướng mang những ý nghĩa chung được phân chia khá rõ phụ thuộc vào màu sắc của hoa. Những đóa hoa cẩm chướng pha màu bởi những đường sọc thì đó là lời từ chối cho một tình yêu chớm nở.

Những đóa cẩm chướng mang ý nghĩa khác nhau dựa trên màu sắc tự nhiên của chúng

Loài hoa cẩm chướng đỏ tượng trưng cho sự ngưỡng mộ nhưng nếu mang sắc đỏ sẫm hơn, nó tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt của chàng trai. Nếu muốn tặng cho người phụ nữ mình yêu thương, hãy tặng nàng một bó hoa cẩm chướng trắng vì nó tượng trưng cho vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của những cô gái khi yêu, là món quà tượng trưng cho sự may mắn đem đến cho phụ nữ.

Khác với những sắc cẩm chướng rực rỡ, hoa cẩm chướng vàng thể hiện cho sự từ chối, nỗi thất vọng tràn trề và sự hối hận muộn màng. Những bông cẩm chướng tím mang ý nghĩa của sự thất thường, dễ thay đổi của con người.

Nắm rõ những ý nghĩa đằng sau loài hoa cẩm chướng này, bạn có thể lên kế hoạch tặng cho những người yêu thương của mình mà không sợ tặng nhầm gây đến những ý nghĩ tiêu cực đối với người khác. Hoa cẩm chướng là một loài hoa đẹp, có thể bó kèm với những bông hoa khác để tô điểm thêm vẻ rực rỡ và mang lại những may mắn cho đối phương.