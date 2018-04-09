Ý nghĩa và giá trị giáo dục của Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày giỗ tổ Hùng Vương (Lễ hội Đền Hùng) là một lễ hội lớn không kém gì Tết Nguyên Đán. Ý nghĩa chính của sự kiện này đó là tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn công lao dựng nước của các vua Hùng. Ngoài ra, nó còn hàm chứa nhiều ý nghĩa quan trọng khác.

Giỗ tổ Hùng Vương là sự kiện có giá trị văn hóa vô cùng lớn. Trong phần dưới đây hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của ngày giỗ tổ Hùng Vương, hay còn gọi là Lễ hội Đền Hùng này nhé. Ý nghĩa của ngày giỗ tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng. Ảnh minh họa: Internet. Năm 1995, theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giỗ tổ Hùng Vương là một trong những ngày lễ lớn được tổ chức trọng thể theo nghi thức cổ truyền.

Người Việt có một đời sống tinh thần tâm linh sâu sắc, thể hiện tình cảm thiêng liêng cao cả mà không một dân tộc nào khá có được. Từ ý thức tôn thờ Quốc tổ Hùng Vương và các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa đến ông bà tiên tổ đã trở thành ý thức cao độ về lòng yêu nước thương nòi, tạo cho mỗi con dân đất Việt niềm tự hào về dòng dõi con Rồng cháu Tiên của Việt tộc. Hiện nay, ở Việt Nam vẫn còn tôn thờ nhân thần và đạo thờ cúng ông bà vẫn còn trân trọng bảo lưu, đó chính là bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc và cũng là đạo lý làm người của người Việt. truyền thống cao đẹp này đã trải qua ngàn năm lịch sử nhưng vẫn thấm đẫm trong lòng mỗi người dân. Cho tới nay và mãi mãi về sau, hàng hàng lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam vẫn tưởng nhớ về cội nguồn dân tộc với tất cả lòng hãnh diện. Giỗ tổ Hùng Vương là phong tục truyền thống đẹp đẽ của người dân đất Việt. Từ rất lâu đời trong tâm thức dân gian, vùng đất Tổ đã trở thành “Thánh địa linh thiêng” của cả nước - nơi phát nguyên nguồn gốc dân tộc. Trải qua bao thời đại lịch sử tuy có lúc thịnh, lúc suy nhưng lễ hội Đền Hùng vẫn được tổ chức. Người dân hành hương về đất tổ không hề có sự phân biệt tôn giáo, vùng miền - chỉ cần là người Việt Nam thì trong tâm khảm, họ đều có quyền tự hào là con cháu muôn đời của vua Hùng.

Giỗ tổ Hùng Vương. Ảnh minh họa: Internet. Giá trị giáo dục của lễ hội đền Hùng được thể hiện trong việc giáo dục thế hệ trẻ có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc. Bài học này càng có vai trò quan trọng trong thời điểm hiện nay. Khi Việt nam bắt tay hội nhập kinh tế quốc tế đã mở ra nhiều những cơ hội hợp tác và phát triển đất nước, song đồng thời cũng tạo ra những thách thức không nhỏ. Chúng ta đều biết việc tranh chấp trên biển Đông đã và đang đe dọa tới sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt nam. Những sự kiện "nóng" như đảo Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc... đã đem lại những bài học kinh nghiệm trong vấn đề đối ngoại. Việc khẳng định đất nước Việt nam có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là một nhiệm vụ cấp thiết của Đảng và Nhà nước. Vì vậy sự kiện giỗ tổ Hùng Vương được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới đã không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn mang ý nghĩa chính trị. Thế giới biết đến Việt nam là một dân tộc thống nhất, đoàn kết hàng nghìn năm lịch sử vì dân tộc đó có chung một nguồn cội, không một kẻ thù nào, không một thế lực nào có thể xóa bỏ chân lý này.

Một số hình ảnh nổi bật trong lễ hội Đền Hùng Phú Thọ Cùng điểm lại một số hoạt động thú vị tại lễ hội Đền Hùng Phú Thọ qua một số hình ảnh nổi bật này.

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