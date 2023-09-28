Ý nghĩa thực sự của việc tặng quà, một điều 'thực tế' còn ấn tượng hơn nhiều điều 'đặc biệt'

Theo kết quả nghiên cứu tâm lý xã hội, khi người nhận được tặng những món quà nhỏ bé cũng đủ khiến họ cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.

Tặng quà cho người khác có tác động không nhỏ đến cuộc sống và sức khỏe của con người. Michael Norton - giáo sư quản lý tại Trường Kinh doanh Harvard (HBS) - đã thực hiện nghiên cứu "Tác động của việc đưa ra quyết định đến chất lượng cuộc sống, các mối quan hệ và và sự kết nối xã hội rất quan trọng đối với hạnh phúc của chúng ta". Theo nghiên cứu, việc tặng quà để quan tâm đến người khác có thể giúp củng cố mối quan hệ của cả người tặng và người nhận. Kết quả nghiên cứu đã xác nhận rằng "tiêu tiền" cho người khác mang lại kỳ vọng hạnh phúc cao hơn "tiêu tiền" cho bản thân. Tạp chí Gastroenterology cũng công bố một nghiên cứu cho thấy tặng quà cho người khác giúp hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch. Cuối cùng, việc chọn món quà phù hợp không chỉ củng cố mối quan hệ và cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn.

Ảnh minh họa: Internet Khi ngày Tết Trung thu, lễ Giáng Sinh và Năm mới 2024 đang đến gần với những cơn gió thu se lạnh, việc chọn quà tặng sao cho ý nghĩa càng được nhiều người quan tâm hơn. Nên chọn quà như thế nào để bày tỏ tình cảm của mình với người thân thiết như bố mẹ, gia đình, vợ chồng, con cái, bạn bè, người yêu để tăng sự thiết thực? Everyday Health - một cơ quan truyền thông thông tin sức khỏe của Mỹ - chia sẻ rằng theo ý kiến ​​​​chuyên gia, cần có cách tiếp cận tâm lý xã hội thay vì chỉ lo lắng về việc nên mua sản phẩm nào. Hãy tặng món quà là những "trải nghiệm" quý giá hơn là đồ vật.

Ảnh minh họa: Internet Nhiều người tặng những món quà mà họ có thể nhìn thấy và chạm vào, nhưng những món quà cho phép họ chia sẻ trải nghiệm chẳng hạn như vé xem hòa nhạc hoặc lời mời tham dự bữa tiệc tối, sẽ củng cố mối quan hệ giữa hai người. Cathy Mogilner - Giáo sư tại Trường Quản lý UCLA Anderson, người thực hiện "Nghiên cứu về việc ra quyết định và hành vi" - đã xác nhận qua nghiên cứu rằng hiểu rõ người khác và mang đến cho họ trải nghiệm mà họ thích có thể là một món quà tuyệt vời. Khi những người tham gia được tặng 15 USD (tương đương 366.000 đồng) để mua một trải nghiệm hoặc quà tặng vật chất cho bạn bè của họ, những người nhận được vé xem phim, thẻ quà tặng nhà hàng, v.v. cảm thấy gần gũi với người bạn kia hơn những người nhận được cốc, v.v. Lời giải thích là cảm xúc khi trải nghiệm có thể mãnh liệt hơn nhiều so với cảm xúc khi nhìn vào một món đồ được nhận làm quà. Tặng một món quà làm đối phương hài lòng trong thời gian dài. Ảnh minh họa: Internet Cố gắng tặng một món quà độc đáo hoặc một món quà khác biệt với những món quà khác có thể sẽ thất bại. Người tặng quà có xu hướng tặng những món quà cảm động, nhưng nghiên cứu tâm lý xã hội cho thấy người nhận thực sự cảm thấy rằng những món quà có thể sử dụng nhiều lần và thực sự cần thiết sẽ có giá trị hơn. Điều này có nghĩa là sẽ tốt hơn nhiều nếu tặng một món quà xa không thiết thực.

Kỳ nghỉ yêu thương là món quà vô giá dành tặng đấng sinh thành Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta luôn "thừa bận rộn, thiếu thời gian", và quỹ thời gian dành cho gia đình, người thân yêu, đặc biệt là cha mẹ ngày càng hạn hẹp, ít ỏi hơn.

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