Ý nghĩa ngày 8/3 là gì? Những lời chúc hay nhất cho ngày 8 tháng 3

Ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế.

Ngày 8/3 là một ngày quan trọng để tôn vinh những hy sinh thầm lặng vì gia đình và xã hội của người phụ nữ. Vào ngày này, chị em thường được nhận quà cùng những lời chúc tốt đẹp. Cùng điểm qua những thông tin sau đây để hiểu rõ ý nghĩa, lịch sử của ngày lễ đặc biệt này.

Ý nghĩa của ngày đặc biệt này là điều cũng được quan tâm không kém. Sau đây là giải đáp thắc mắc này chi tiết.

Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 1909 tại New York, Mỹ. Cho đến hiện tại, 8/3 vẫn là ngày được chọn để cả thế giới vinh danh, tôn vinh phụ nữ.

Vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội là điều không thể phủ nhận. Chị em không chỉ chăm lo cho mái ấm gia đình hạnh phúc trọn vẹn, mà còn có sự đóng góp không nhỏ cho cộng đồng. Đặc biệt, họ nắm giữ thiên chức làm mẹ cao quý.

Do đó, trong 1 năm dài với 365 ngày cần có một ngày để dành tặng riêng cho chị em là ngày 8 tháng 3. Đây chính là ngày để phái đẹp trên thế giới được ghi nhận công lao và bù đắp những thiệt thòi, được dành nhiều sự quan tâm hơn.

Trong ngày này, nhiều quốc gia đặc biệt coi trọng và tổ chức linh đình với những hoạt động liên hoan, diễu hành, đề nghị nâng lương thưởng, giáo dục, chính trị và các quyền lợi bảo vệ phụ nữ khác.

Trong ngày này, nhiều quốc gia đặc biệt coi trọng và tổ chức linh đình với những hoạt động đòi quyền lợi bảo vệ phụ nữ

Ở Việt Nam, ngày 8/3 được biết đến là dịp để nhớ về công lao của Hai Bà Trưng (Trưng Trắc, Trưng Nhị) trong đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Phần lớn nhờ vào cuộc khởi nghĩa này đã thôi thúc niềm tự hào dân tộc cùng ý chí vươn lên của phụ nữ.

Tại Việt Nam, ngày 8 tháng 3 luôn là một trong những ngày lễ quan trọng để thể hiện lòng tri ân và biết ơn sự hy sinh của phụ nữ. Cả nước ta từ các cơ quan, đoàn thể đến gia đình lẫn các cặp đôi đều thể hiện sự tri ân phái đẹp thông qua những bông hoa và lời chúc ý nghĩa.

Thể hiện sự tri ân phái đẹp thông qua những bông hoa và lời chúc ý nghĩa

3. Lời chúc hay và ý nghĩa cho ngày 8/3

Ngày 8 tháng 3 năm 2021 rơi vào thứ Hai (Âm lịch là ngày 25/1/2021). Trong dịp này, hãy thể hiện sự tri ân và biết ơn những người phụ nữ quan trọng của cuộc đời mình. Đừng ngại gửi đến phái đẹp món quà thật ý nghĩa và lời chúc thật tốt đẹp cùng những đóa hoa thật xinh.

Nếu đang phân vân không biết nên gửi lời chúc gì đến chị em thì bạn đừng bỏ qua những lời chúc hay và ý nghĩa nhất dành cho mọi đối tượng sau đây.

+ Lời chúc ý nghĩa dành tặng mẹ

Hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người mẹ yêu quý của chúng ta với những gợi ý sau đây:

- Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 con chúc mẹ nhiều sức khỏe và luôn nở nụ cười trên môi. Ở nơi xa, con chỉ biết cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với mẹ! Con yêu mẹ! Con sẽ sớm về thăm mẹ.

Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người mẹ yêu quý

- Gửi mẹ: Ngày tháng trôi đi với biết bao vất vả nhọc nhằn, nắng mưa dãi dầu đều trút lên vai người mẹ. Tất cả đều xuất hiện trên gương mặt của mẹ vào dịp cuối năm. Nay con đã về thăm mẹ, nhìn thấy mẹ con cảm thấy xót xa lắm! Trời mùa đông năm nay lạnh buốt thấu xương. Đôi mắt mẹ nhòe đi vì cặm cụi suốt cả tuổi xuân dành cho hết con … Con cầu mong mẹ có thật nhiều sức khỏe và ở nơi xa ấy có một người con của mẹ luôn mong mẹ được vui cười.

- Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con chúc mẹ luôn tươi cười, dồi dào sức khỏe và luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt bố con và mọi người..

- Chúc mừng mẹ - Người phụ nữ rất xinh đẹp, rất đảm đang và vô cùng tuyệt vời…Đặc biệt rất thương chồng thương con và luôn chăm lo hết mình đến gia đình nhỏ bé của mình. Con yêu mẹ nhiều lắm. Con hạnh phúc vì con là con của mẹ.

- Mẹ! cám ơn mẹ rất nhiều vì mẹ đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn. Con luôn cầu mong bố mẹ mạnh khoẻ và hạnh phúc không chỉ riêng ngày 8/3. Lúc nào mẹ cũng ở trong trái tim con. Con yêu mẹ nhiều, mẹ kính yêu của con.

- Con yêu mẹ rất nhiều. Cảm ơn Người vì đã sinh ra con, nuôi nấng và dạy dỗ con nên người. Mong rằng con có thể ở bên để chăm sóc mẹ cả đời.

- Cảm ơn mẹ vì tất cả. Cảm ơn vì đã sinh con ra, cảm ơn vì đã dạy con cách sống đẹp và trái tim nhân hậu. Con yêu mẹ rất nhiều

- Gửi lời cảm ơn đến nữ hoàng của ngôi nhà, nữ hoàng của trái tim cha và của chúng con – Con yêu mẹ.

- Người ta nói “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”, giờ con đã tin câu này là đúng đấy mẹ ạ. Cảm ơn vì đã cho con được làm con của mẹ.

- Thế giới ngoài kia rộng lớn nhưng chẳng thể bằng sự ấm áp của gia đình, món ngon ngoài kia toàn cao lương mĩ vị nhưng chẳng bằng mâm cơm mẹ nấu. Với con mẹ là người vĩ đại nhất, gia đình mình là nơi tuyệt vời nhất.

- Dù không được ở cạnh mẹ vào ngày 8/3 năm nay, thế nhưng con lúc nào cũng mong mẹ được mạnh khỏe, cầu những điều tốt nhất sẽ đến với mẹ. Con yêu mẹ.

- Cảm ơn mẹ, người đã cho con quá nhiều, sự hi sinh của một người mẹ, sự ấm áp và thấu hiểu của một người bạn, sự dìu dắt tận tình của một người thầy. Cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên cạnh và yêu thương con, con cũng yêu mẹ rất nhiều.

- Nhân ngày Phụ nữ, con muốn gửi lời cảm ơn đến người phụ nữ tuyệt vời nhất của cuộc đời con. Mãi giữ nụ cười trên môi và luôn bên cạnh con mẹ nhé!

- Happy Women’s Day Mom! Cảm ơn mẹ vì đã luôn đồng hành và ủng hộ con trong cuộc sống, chia sẻ niềm vui và giúp con vượt qua thử thách. Sự đồng hành của mẹ với con là điều tuyệt vời nhất trên đời. Con yêu mẹ.

- Dù ở nơi xa, không được ở cùng mẹ để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày 8/3, thế nhưng trong tim con lúc nào cũng có mẹ. Chúc mẹ yêu những điều tuyệt vời nhất. Happy Women’s Day.

+ Lời chúc ý nghĩa 8/3 tặng vợ/người yêu

- Với anh, không chỉ ngày 8/3 là dành cho em mà là cả cuộc đời này. Hi vọng trong tương lai của em có anh, trong tương lai của anh có em và ta luôn có nhau.

- Cảm ơn vì em đã đến đây, cảm ơn vì đã cho anh cảm nhận tình yêu đẹp đến thế nào. Anh sẽ trân trọng từng ngày, từng giờ, từng phút hai ta bên cạnh nhau. Anh yêu em.

- Mong em có một ngày 8/3 thật hạnh phúc và vui vẻ. Anh hứa sẽ luôn cạnh bên và cùng em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hãy tin anh nhé.

- Cuộc đời anh là một chuỗi ngày bình thường, thế nhưng em đã đến và làm nó trở nên thật đặc biệt. Cảm ơn em vì đã xuất hiện, yêu em nhiều.

Lời chúc ý nghĩa 8/3 tặng vợ/người yêu

- Hạnh phúc cùng nhau nhé vợ yêu. Không chỉ 8/3 năm nay là năm sau và nhiều năm sau nữa, anh vẫn ở đây để chứng kiến nụ cười của em.

- Mỗi người sinh ra đều phù hợp với một người nào đó, thật may mắn vì anh đã tìm được một nửa của đời mình rồi. Với anh, hạnh phúc lớn nhất là có em. Hãy luôn ở bên anh nhé, yêu em nhiều.

- Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình. Với anh, hạnh phúc lớn nhất là được có em. Happy Women’s Day! Chúc người con gái anh yêu có ngày mùng 8 tháng 3 thật hạnh phúc.

- Happy Women’s Day! Cảm ơn em vì đã là hậu phương vững chắc cho anh trong suốt thời gian vừa qua. Hạnh phúc lớn nhất của anh là có em làm vợ. Chúc em một ngày 8/3 thật ý nghĩa nhé.

- Chúc vợ yêu của anh ngày Quốc tế phụ nữ thật vui vẻ và hạnh phúc, giữ mãi nụ cười trên môi và cùng anh xây dựng một tổ ấm thật hạnh phúc nhé, yêu em.

- Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ, anh không phải tuýp người quá nhiều lời lẽ ngọt ngào nhưng vẫn muốn gửi đến em tình cảm chân thật nhất. Cảm ơn vì em đã xuất hiện và làm cuộc sống anh trở nên muôn màu hơn.

Ngày 8/3 hoàn toàn xứng đáng là một biểu tượng cho bình đẳng giới

+ Lời chúc 8/3 dành tặng cô giáo

- Chúc mừng cô nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Chúc cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn giữ nụ cười trên môi. Em xin kính tặng cô những bông hoa tươi thắm nhất!

- Nhân ngày Quốc tế phụ nữ, em xin chúc cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cô luôn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp cao cả của mình. Chúc cô có thật nhiều sức khỏe để vững bước chèo lái con thuyền đưa chúng em đến bến bờ tri thức.

- Ngày 8/3 chúng em chúc cô nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Hy vọng những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với cô không chỉ trong công việc mà còn cuộc sống.

- Ơn dạy dỗ của cô cao như núi, nhờ cô mà em biết được thế giới này thật rộng lớn và thú vị. Hôm nay nhân ngày 8/3, em xin kính chúc cô mạnh khỏe và vững vàng trong sự nghiệp trồng người.

Cảm ơn cô vì không chỉ dạy con những kiến thức bổ ích cho cuộc sống mà còn là cách làm người. Mong cô có thật nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con trên con đường phía trước.

Lời chúc 8/3 dành tặng cô giáo

- Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tình cảm em dành cho cô. Cầu mong cô luôn mạnh khỏe để chèo lái những con đò cập bến thành công.

- Hôm nay nhân ngày Quốc tế phụ nữ, chúng em không có gì chỉ có tấm lòng và những lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến cô. Cảm ơn cô vì đã hết lòng dạy dỗ chúng chúng em, cảm ơn người mẹ thứ hai tuyệt vời.

- Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, em chúc cô luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Đặc biệt là cảm ơn công lao to lớn của cô vì đã dạy dỗ chúng em nên người.

- Con cảm ơn cô! Người không chỉ cho con kiến thức hay mà còn dạy con cách làm người tốt. Con mong cô luôn mạnh khỏe để dìu dắt chúng con trên con đường dài phía trước. Chúc Cô 8/3 thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.

- Cám ơn cô người đã dạy dỗ em nên người, người đã truyền cho em biết bao kiến thức để em trở thành một người có ích cho xã hội. Chúc cô giáo luôn vui tươi và ngập tràn hạnh phúc trong ngày Quốc tế phụ nữ.

Từ cả quá khứ lẫn hiện tại, người phụ nữ vẫn luôn giữ vai trò và trách nhiệm to lớn đối với gia đình, sự phát triển của đất nước và xã hội. Ngày 8/3 hoàn toàn xứng đáng là một biểu tượng cho bình đẳng giới. Phụ nữ đang mỗi ngày một khẳng định sức mạnh của mình là phái đẹp chứ không còn là phái yếu như lầm tưởng trong mắt mọi người nữa.