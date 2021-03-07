Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của 12 con giáp: Tuổi Thìn tình cảm thăng hoa, Tuổi Dậu phát tài trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 07/03/2021 05:30

Theo tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Thìn có thể gặp được ý trung nhân. Trong khi đó, tuổi Dậu lại thăng quan tiến chức, nhận lộc trời ban.

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của 12 con giáp dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này để bạn dễ đề phòng, giải quyết. 

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của Tý

Đường công danh sự nghiệp của Tuổi Tý không có nhiều biến động nhưng mọi thứ vẫn theo chiều hướng tích cực. Về phương diện tài lộc có xu hướng sụt giảm đáng kể, bạn cần phải xem lại cách chi tiêu của mình, nên hạn chế mua sắm những thứ không thực sự cần thiết.

Đặc biệt, hung tinh chiếu mệnh nhắc nhở tuổi Tý đi lại ngoài đường nên cẩn thận, chớ nhanh ẩu mà va chạm với người khác.

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của Sửu

Người tuổi Sửu cần phải thận trọng kẻo bị kẻ xấu hãm hại, thận trọng trong lời nói tránh tai bay vạ gió. Đừng chỉ nghe lời người ngoài mà phải tin tưởng người ở bên cạnh mình. Bản mệnh trong lòng bất an thì nên tìm cơ hội để tâm sự, chia sẻ với đối phương chứ đừng giữ trong lòng mà tâm trạng u uất. Có thể con giáp này đang trong tình trạng tâm lý bất thường, cần phải cố gắng để cân bằng cảm xúc.

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của 12 con giáp: Tuổi Thìn tình cảm thăng hoa, Tuổi Dậu phát tài trong phút chốc - Ảnh 1
Người tuổi Sửu cần phải thận trọng hơn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của Dần

Về sự nghiệp, tài lộc, tuổi Dần vẫn cố gắng theo đuổi sự nghiệp kinh doanh của mình dù đang gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nếu bạn cứ tiếp tục thì sẽ không trụ được lâu nữa đâu. Thay vào đó, bạn cần phải tìm hướng đi khác cho bản thân. Bên cạnh đó, sức khỏe của bạn cũng đang gặp một số vấn đề, nhất là hệ hô hấp.

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của Mão

Trong hôm nay, người tuổi Mão sẽ có được sự viên mãn trong vận trình khi cả tình và tiền đều khá lý tưởng. Lục Hợp quý nhân sẽ giúp bạn hâm nóng tình cảm gia đình, vợ chồng sau những mâu thuẫn trước đó đã hiểu và thông cảm cho nhau. Ngoài ra, nếu bạn là người làm công ăn lương thì khoảng thời gian tới sẽ là cơ hội để bạn thăng quan tiến chức nhờ được cấp trên trọng dụng.

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của Thìn

Sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn khi bạn được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối giúp. Bên cạnh đó, bạn được cát tinh chủ về đào hoa soi chiếu, người độc thân hãy mở lòng đón nhận tình cảm của một người nào đó. Họ có thể chính là người có chung chí hướng với bạn, không chỉ giúp bạn rất nhiều trong sự nghiệp mà còn là nguồn cổ vũ, động viên bạn trong tương lai. 

Đối với những người đã có gia đình hoặc người yêu, bạn có thể nhận được một món quà bất ngờ từ người yêu thương.

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của 12 con giáp: Tuổi Thìn tình cảm thăng hoa, Tuổi Dậu phát tài trong phút chốc - Ảnh 2
Sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của Tỵ

Thiên Tài hôm nay sẽ giúp cho tuổi Tỵ đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực thiết kế, sáng tạo đạt được nhiều thành tựu trong ngày. Chính vì vậy nên tài chính của bạn cũng tăng lên không ít, giúp bạn có cuộc sống dư dả hơn. Tuy nhiên, về sức khỏe, tỳ vị của bạn có vấn đề hãy chú ý khi lựa chọn thực phẩm.

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của Ngọ

Thời gian này, Tam Hợp cục đang đứng về phía người tuổi Ngọ và giúp cho bản mệnh tìm thấy được hướng đi cho con đường tình cảm của mình. Đâu phải ai cũng tìm được người để mình yêu thương, chăm sóc nên hãy mở lòng đón nhận, đừng quá e dè mà bỏ lỡ duyên trời.

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của Mùi

Tuổi Mùi được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Có thể nói, vận trình của Tuổi Mùi đang rất tốt đẹp.

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của 12 con giáp: Tuổi Thìn tình cảm thăng hoa, Tuổi Dậu phát tài trong phút chốc - Ảnh 3
Tuổi Mùi được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của Thân

Công việc gặp nhiều trở ngại, bản thân thì khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên nên tuổi Thân cần chú ý hơn. Tài vận cũng không được khả quan, tiền tài khó tụ dễ tán cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này. Tuy nhiên bạn cũng đừng bi quan, chỉ cần cố gắng, nỗ lực hết mình, mọi khó khăn sẽ qua.

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của Dậu

Đường công danh sự nghiệp của bạn có dấu hiệu khởi phát. Con giáp này có nhiều cơ hội để vượt qua thử thách mà cấp trên đưa ra. Có những chuyện tưởng chừng khó khăn nhưng khi bắt tay vào làm lại trở nên đơn giản, kết quả tốt đẹp. Ngoài ra, nếu bạn là người làm kinh doanh thì doanh thu có thể tăng đột biến hoặc nhận được một hợp đồng béo bở.

Tuổi Dậu cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền từ cả hai nguồn phụ và chính. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu khá tốt, không lo túng thiếu.

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của Tuất

Về sự nghiệp và tài lộc, hôm nay tuổi Tuất có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống khi tài chính của bạn khá vững vàng. Bạn có được nguồn thu nhập ổn định nên cũng đỡ hơn phần nào. Tuy nhiên, cũng đừng nên vung tay quá trán kẻo hối hận không kịp. Về đường tình duyên, Mộc Thổ mâu thuẫn khiến cho những người độc thân chưa tìm được mối nhân duyên tốt cho mình.

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của 12 con giáp: Tuổi Thìn tình cảm thăng hoa, Tuổi Dậu phát tài trong phút chốc - Ảnh 4
Tuổi Tuất tài chính rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 8/3/2021 của Hợi

Vận trình tài lộc của tuổi Hợi không có nhiều biến động. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đầuc tư kinh doan nên bạn phải tỉnh táo và suy nghĩ thật kỹ trước những lời mời mọc từ người thân, bạn bè. Về chuyện tình cảm, đối phương luôn ở bên động viên tuổi Hợi không được đầu hàng trước những khó khăn bên ngoài kia. 

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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