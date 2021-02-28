Đúng ngày mai thứ Hai ngày 1/3/2021: 4 con giáp được quý nhân phù trợ, 'rũ bùn' đứng dậy, thăng quan tiến chức

Tuổi Sửu là con giáp may mắn được quý nhân phù trợ, cấp trên nâng đỡ trong công việc nên mọi kế hoạch, dự án đều thành công dễ dàng. Trong thời gian này, bạn có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn, tăng lương thưởng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Bên cạnh đó, nếu bạn là người làm kinh doanh thì sẽ buôn may bán đắt, có cơ hội mở thêm chi nhánh làm ăn. Nhưng bạn cũng cần cân nhắc kỹ trước mỗi lời đề nghị hợp tác để tránh bị lừa gạt.

Bạn thật thà, thẳng thắn, tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Chính vì vậy, nhiều cơ may phát triển sự nghiệp sẽ đến với con giáp này. Biết nắm bắt các cơ hội, người tuổi Thìn làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền.

Đặc biệt, người tuổi Thìn được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc vượng phát hơn thấy rõ. Thay vì trông chờ, con giáp này nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình. Đây cũng là con giáp may mắn trong chuyện tình duyên. Người còn độc thân dễ gặp được ý trung nhân. Nhìn chung, tuổi Thìn gặp nhiều điều may, ít điều xui trong ngày này.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được Thần Tài chiếu cố, tha hồ nhận lộc trời ban. Thời điểm này, công việc làm ăn, buôn bán của bạn sẽ hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều so với năm ngoái. Nếu làm quản lý, trong năm nay, bạn sẽ gặp được nhân viên có tài, có tâm, muốn gắn bó lâu dài với bạn. Người tuổi Mùi làm công ăn lương cũng có cơ may bứt phá trong sự nghiệp, cơ hội thăng chức, tăng lương trong năm nay cũng rộng mở.

Người tuổi Mùi tha hồ nhận lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cuộc sống của bạn sẽ thăng hoa rực rỡ bất ngờ. Tuổi Dậu sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, bạn sẽ gặp nhiều may mắn cả trong công việc lẫn tình duyên. Đây là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp, giúp bạn gặt hái được nhiều thành công. Nhìn chung, năm 2021 sẽ là một năm đáng mong chờ với nhiều điều kiện thăng hoa viên mãn cho tuổi Dậu.

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