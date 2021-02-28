Đúng ngày mai thứ Hai ngày 1/3/2021: 4 con giáp được quý nhân phù trợ, 'rũ bùn' đứng dậy, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 28/02/2021 06:15

Theo tử vi, 4 con giáp may mắn này sẽ được quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp mọi chuyện đều suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, tài lộc tự khắc ập vào nhà.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp may mắn được quý nhân phù trợ, cấp trên nâng đỡ trong công việc nên mọi kế hoạch, dự án đều thành công dễ dàng. Trong thời gian này, bạn có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn, tăng lương thưởng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. 

Bên cạnh đó, nếu bạn là người làm kinh doanh thì sẽ buôn may bán đắt, có cơ hội mở thêm chi nhánh làm ăn. Nhưng bạn cũng cần cân nhắc kỹ trước mỗi lời đề nghị hợp tác để tránh bị lừa gạt. 

con giap may man 1
Tuổi Sửu là con giáp may mắn được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bạn thật thà, thẳng thắn, tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Chính vì vậy, nhiều cơ may phát triển sự nghiệp sẽ đến với con giáp này. Biết nắm bắt các cơ hội, người tuổi Thìn làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền. 

Đặc biệt, người tuổi Thìn được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc vượng phát hơn thấy rõ. Thay vì trông chờ, con giáp này nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình. Đây cũng là con giáp may mắn trong chuyện tình duyên. Người còn độc thân dễ gặp được ý trung nhân. Nhìn chung, tuổi Thìn gặp nhiều điều may, ít điều xui trong ngày này.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được Thần Tài chiếu cố, tha hồ nhận lộc trời ban. Thời điểm này, công việc làm ăn, buôn bán của bạn sẽ hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều so với năm ngoái. Nếu làm quản lý, trong năm nay, bạn sẽ gặp được nhân viên có tài, có tâm, muốn gắn bó lâu dài với bạn. Người tuổi Mùi làm công ăn lương cũng có cơ may bứt phá trong sự nghiệp, cơ hội thăng chức, tăng lương trong năm nay cũng rộng mở.

con giap may man 2
Người tuổi Mùi tha hồ nhận lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cuộc sống của bạn sẽ thăng hoa rực rỡ bất ngờ. Tuổi Dậu sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, bạn sẽ gặp nhiều may mắn cả trong công việc lẫn tình duyên. Đây là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp, giúp bạn gặt hái được nhiều thành công. Nhìn chung, năm 2021 sẽ là một năm đáng mong chờ với nhiều điều kiện thăng hoa viên mãn cho tuổi Dậu.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng 1 tuần nữa, 3 con giáp thăng tiến bất ngờ, tiền bạc ập vào nhà đếm không xuể

Đúng 1 tuần nữa, 3 con giáp thăng tiến bất ngờ, tiền bạc ập vào nhà đếm không xuể

Theo tử vi, 3 con giáp may mắn này sẽ gặp được quý nhân phù trợ, công việc ngày càng thăng tiến, tha hồ mà hốt bạc trong thời gian tới.

Xem thêm
Từ khóa:   4 con giáp 4 con giáp giàu có con giáp tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 3 giờ 23 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay