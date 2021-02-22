Nửa đầu năm Tân Sửu 2021, 3 con giáp thời đến cản không nổi, nhận lộc trời ban, sung túc đủ đầy

Theo tử vi Tân Sửu 2021, 3 con giáp may mắn này sẽ nhận được lộc trời ban, sự nghiệp thăng hoa, tình tiền đều viên mãn khiến nhiều người thèm khát.
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Tuổi Tý
Trời sinh người tuổi Tý đặc biệt nhanh nhẹn và luôn biết nắm bắt, không để lỡ thời cơ. Đây vốn là con giáp không ngại khó khăn, dám thử thách chính bản thân mình và không ngã gục trước thất bại.
Thời kỳ hoàng kim của bạn là khoảng nửa đầu năm Tân Sửu 2021. Tài lộc cũng như sự nghiệp, bản mệnh sẽ có những bước phát triển tốt đẹp. Dự báo đây sẽ là con giáp khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi sự vượng tài lộc.
Tuổi Dần
Người tuổi Dần bẩm sinh đã rất thông minh, quyền lực, mạnh mẽ và năng động. Bạn có tài lãnh đạo, là điển hình của mẫu người ngoài lạnh trong nóng, luôn ra sức để bảo vệ gia đình của mình.
Nhờ những nỗ lực không ngừng và được quý nhân giúp sức nên sự nghiệp của bạn rất suôn sẻ và may mắn. Nhìn chung, đây sẽ là con giáp có cuộc sống tiền tài thăng hoa trong khoảng thời gian tới.
Tuổi Thìn
Năm 2021 là khoảng thời gian khá tốt với con giáp này khi vận may được cải thiện đáng kể, được ban phúc trong cả sự nghiệp và tình yêu.
Theo tử vi, đây là khoảng thời gian người tuổi Thìn vận trình hanh thông thuận lợi, được sự giúp đỡ của quý nhân, vận may chỉ có tăng chứ không có giảm, đặc biệt là về tài lộc. Đó có thể là sự giúp đỡ trực tiếp đem đến cơ hội hay đưa ra những lời khuyên, sự động viên để giúp tuổi Thìn vững vàng tiến lên phía trước. Tài lộc vượng phát, cơ hội tốt đến tay, người biết tận dụng thời cơ sẽ là người có thể phát tài.
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