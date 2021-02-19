Đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp tài lộc lên cao, tiền vô như nước khiến ai cũng phải 'đỏ mắt' ghen tỵ

Trong thời gian tới, 3 con giáp may mắn này sẽ nhận được lộc trời ban, thăng quan tiến chức, tiền tài ập vào nhà nhiều vô kể.
- Đúng 3 ngày nữa, những con giáp này vận đỏ như son, thăng quan tiến chức, tình tiền đều phơi phới
- Tử vi thứ Bảy ngày 13/2/2021 của 12 con giáp: Tuổi Dần được quý nhân phù trợ, Tuổi Hợi ngập tràn may mắn
Tuổi Ngọ
Trong thời gian tới, tuổi Ngọ sẽ có khả năng bứt phá cao và trở thành nhân tố bất ngờ trong các cuộc đua, cạnh tranh kịch tính. Dù có thể gặp phải nhiều biến động bất ngờ nhưng chỉ cần giữ vững tinh thần quyết tâm thì người tuổi Ngọ sẽ vượt qua được mọi khó khăn, thách thức.
Đặc biệt, bạn được quý nhân dẫn đường chỉ lối, dễ đi đến với vinh hoa phú quý. Lòng tri ân báo đáp chân thành của tuổi Ngọ cũng sẽ giúp họ có hành trình sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi trong những tháng tiếp theo.
Tuổi Mùi
Theo tử vi, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có nhiều khởi sắc trong 10 ngày tới. Cụ thể, người tuổi Mùi là con giáp may mắn nhận được lộc trời ban, có quý nhân chiếu cố nồng hậu, năm trước cố gắng tích lũy bao nhiêu thì năm nay sẽ thu hoạch lại gấp bội lần.
Những người tuổi Mùi thường sống có tình nghĩa nên được trời ban nhiều phước lành, càng lớn tuổi cuộc sống càng thăng hoa viên mãn. Trước mắt, tuổi Mùi sẽ được tận hưởng cuộc sống vui vẻ và đủ đầy, không phải lo nghĩ về tài chính.
Tuổi Dần
Trời sinh tuổi Dần là những người dũng cảm và trung thành, trượng nghĩa nên họ có nhiều bạn bè từ khi còn nhỏ và hầu hết mọi người xung quanh đều rất thích tinh thần hòa đồng của người tuổi Dần.
Trong thời gian tới, nếu bắt tay khởi đầu sự nghiệp hay làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có rất nhiều quý nhân phù trợ và mang đến nhiều cơ hội đặc biệt hiếm có. Những người cầm tinh tuổi Dần sẽ có cuộc sống và tài lộc cực kỳ ổn định trong khoảng thời gian sắp tới.
(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.