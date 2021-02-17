Đúng 3 ngày nữa, những con giáp này vận đỏ như son, thăng quan tiến chức, tình tiền đều phơi phới

Tâm linh - Tử vi 17/02/2021 17:25

Theo tử vi, những con giáp may mắn này sẽ nhận được lộc trời ban, được quý nhân phù trợ nên mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, tình tiền viên mãn.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp, xây dựng cuộc sống. 

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Tuổi Tý là con giáp may mắn nhất trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong khoảng thời gian tới, tuổi Tý là con giáp may mắn nhận được nhiều tài lộc nhờ được Thần Tài chiếu cố, quý nhân dẫn đường chỉ lối. Mọi khó khăn trong năm qua đều sẽ được giải quyết ổn thỏa, thậm chí còn tốt hơn mong đợi. Thời điểm này, bạn cần cố gắng giữ vững tinh thần kiên cường, tập trung cho công việc, phát huy hết thế mạnh của bạn thân ắt sẽ hái được quả ngọt.

Đây sẽ là thời điểm tốt giúp tuổi Tý thoải mái và bắt đầu cuộc chiến để tìm được sự vinh hoa phú quý. Năm 2021 này cũng là năm đáng mong chờ với tuổi Tý khi sự nghiệp tài vận đều thăng hoa.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trời sinh mạnh mẽ và ngoan cường, họ sẽ không gục ngã trước mọi khó khăn, thử thách. Bất cứ lúc nào, tuổi Dậu cũng không buông lỏng yêu cầu của bản thân, họ luôn nghiêm túc trong công việc nên rất được cấp trên trọng dụng. 

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Tuổi Dậu sẽ được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày tới, sự nghiệp của tuổi Dậu ngày càng khởi sắc, đã tốt lại càng tốt hơn nữa. Có thể nói, xuân mới sẽ là khởi đầu thuận lợi, cũng là khoảng thời gian gà đổi mình hóa thành phượng hoàng.

Tuổi Hợi

Sắp tới đây, tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như thăng hoa về mặt tình cảm. Trời sinh tuổi Hợi có số an nhàn, sung sướng nên sớm muộn gì cũng được hưởng cuộc sống viên mãn sung túc về tình lẫn tiền. Đặc biệt trong năm 2021, người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, thậm chí có cơ hội tốt xuất hiện trước mặt, chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì mọi thứ sẽ thăng hoa ngoài mong đợi.

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Sắp tới đây, tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Về đường tình duyên, bạn nên mở lòng để đón nhận yêu thương. Đối với những ai đã có người yêu hay gia đình thì đời sống tình cảm cũng rất êm đẹp.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/2/2021 của 12 con giáp: Tuổi Dần được quý nhân phù trợ, Tuổi Hợi ngập tràn may mắn

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Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 13/2/2021 của 12 con giáp, Tuổi Dần sẽ dễ dàng gặp được quý nhân phù trợ. Trong khi đó, Tuổi Hợi lại gặp nhiều may mắn.

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