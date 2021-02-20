Tử vi Chủ Nhật ngày 21/2/2021 của 12 con giáp: Tuổi Tý được Thần Tài chỉ lối, tuổi Ngọ tình cảm thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 20/02/2021 05:30

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 21/2/2021 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tý được Thần Tài chỉ lối nên tiền bạc ập vào nhà nhiều vô kể. Trong khi đó, tuổi Ngọ lại thăng hoa trong chuyện tình cảm.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/2/2021 của 12 con giáp dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này để bạn dễ đề phòng, giải quyết. 

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/2/2021 của Tý

Bạn thể hiện tốt trong công việc nên được cấp trên chú ý và đánh giá cao, được giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Bạn không ngại khó khăn mà phấn đấu vượt lên tất cả nên đang đến thời kỳ nhận về trái ngọt. Về tài lộc, bạn được Thần Tài dẫn đường chỉ lối nên có thể kiếm được thêm nhiều khoản thu từ nghề tay trái hoặc công việc kinh danh. Có thể nói, thời điểm này, tiền tài ập vào nhà đếm không xuể.

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Tuổi Tý được Thần Tài dẫn đường chỉ lối nên có thể kiếm được thêm nhiều khoản thu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/2/2021 của Sửu

Bạn cần chú ý lời nói, cách ứng xử phù hợp để không gây xích mích với những người xung quanh. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tiền bạc, bạn cần phải tỉnh táo, suy xét kỹ lưỡng trước khi cho vay mượn hoặc đầu tư.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/2/2021 của Dần

Tuổi Dần là những người dũng cảm, trung thành, trượng nghĩa và luôn chú trọng việc giữ chữ tín nên khi họ bắt tay khởi đầu sự nghiệp hay làm việc chăm chỉ, sẽ có rất nhiều quý nhân phù trợ. Thời điểm này, bạn cũng gặp được nhiều cơ hội hiếm có, nhờ vậy mà cuộc sống và tài lộc cực kỳ ổn định trong khoảng thời gian sắp tới.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/2/2021 của Mão

Nhờ quý nhân phù trợ mà tuổi Mão vượt qua được thời kỳ gian khó nhất. Tuổi Mão nhìn chung sẽ có cuộc sống tốt đẹp, sự nghiệp hanh thông vì họ không bao giờ thiếu quý nhân và có khả năng gặp nhiều may mắn trong năm mới. Tuy nhiên, bạn cần chú ý về sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa.  

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Nhờ quý nhân phù trợ mà tuổi Mão vượt qua được thời kỳ gian khó nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/2/2021 của Thìn

Bạn đang bị nhiều người soi mói về nguồn thu của mình. Bên cạnh đó, bạn không nên bàn chuyện thị phi đến công việc của người khác. Bạn chỉ nên quan tâm đến công việc của mình thôi đừng để ý xung quanh để tránh tai bay vạ gió. Về sức khỏe, ngũ hành thổ vượng hôm nay tỳ vị của bạn có vấn đề.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/2/2021 của Tỵ

Hôm nay bạn cần cẩn thận kẻ xấu hãm hại khi làm việc, đừng dễ dàng tin tưởng người khác mà thiệt thân. Tình hình tài chính không thay đổi quá nhiều do bạn có nhiều dự định cần tiêu đến tiền. Về đường tình duyên, bạn may mắn có được một người đồng hành đáng tin cậy, luôn sẵn sàng che chở và bảo vệ cho bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/2/2021 của Ngọ

Bạn phát huy được khả năng lãnh đạo, tầm nhìn tốt và đạt được những thành quả tuyệt vời trong công việc. Chính điều này giúp bạn được cấp dưới kính nể và tôn trọng. Về mặt tình cảm, người tuổi Ngọ có thể dễ dàng tìm được duyên lành. Đối với những bạn đã có người yêu hoặc gia đình thì tình cảm êm đẹp, thăng hoa và có thể tiến tới cam kết bền vững.  

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/2/2021 của Mùi

Từ thời điểm này trở đi, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có cải thiện đáng kể, bạn sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Bạn có thể gặp được quý nhân, được chiếu cố nồng hậu, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được hỷ sự từ những người xung quanh, hoặc tìm được hướng đi mới, phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

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Cuộc sống tuổi Mùi sẽ có cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/2/2021 của Thân

Bạn hôm nay cần cố gắng thêm một chút nữa để mọi nỗ lực trước đó không đổ xuống sông xuống biển. Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào, bạn nên tâm sự với những người thân thiết, đừng để mọi thứ bị đẩy đi quá xa. Để cải thiện sức khỏe, bạn nên tập yoga hoặc các môn thể thao vận động ngoài trời.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/2/2021 của Dậu

Thời gian này, cuộc sống của bạn có nhiều thay đổi tích cực. Công việc bất ngờ khởi sắc đáng kể, những khó khăn sẽ được giải quyết ổn thỏa. Bên cạnh đó, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển trong thời gian tới, các mối quan hệ cũng được cải thiện. Nhìn chung, bạn cần bình tĩnh nắm bắt cơ hội thì năm 2021 sẽ thuận buồm xuôi gió.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/2/2021 của Tuất

Bạn không nên ganh đua, đấu đá với người khác, nhất là trong công việc vì mọi thứ có thể đi ngược lại với điều bạn muốn. Tốt nhất nên cẩn trọng trong hành động cũng như lời nói vì đây là thời điểm nhạy cảm. Về sức khỏe, bạn có thể gặp một vài vấn đề về đường hô hấp.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/2/2021 của Hợi

Bạn nên cẩn trọng với tiền bạc để tránh hao tài tốn của. Thời điểm này, bạn có nhiều khoản chi phát sinh bất ngờ cùng một lúc như tiệc cưới, sinh nhật, tiệc mừng… nên tiêu tốn không ít. Do vậy, bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh rơi vào tình trạng túng thiếu, nợ nần.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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