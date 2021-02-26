Đúng 1 tuần nữa, 3 con giáp thăng tiến bất ngờ, tiền bạc ập vào nhà đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 26/02/2021 17:31

Theo tử vi, 3 con giáp may mắn này sẽ gặp được quý nhân phù trợ, công việc ngày càng thăng tiến, tha hồ mà hốt bạc trong thời gian tới.

Tuổi Mão

Khoảng thời gian tới, tuổi Mão sẽ có sự bứt phá lớn trong sự nghiệp. Nhờ những suy nghĩ tích cực, trí tuệ mở mang, không ngại khó khăn gian khổ mà bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, mức độ thăng tiến rất cao. 

Đặc biệt, trong năm này, tuổi Mão nhận được sự tương trợ của 2 cát thần là Thiên Tài đại diện cho thành quả trong công việc và Thiên Quan đại diện cho chức phó, cơ quan hành pháp. Đối với những người làm kinh doanh, mọi thứ đều sẽ thuận buồm xuôi gió, dễ dàng nhận được hợp đồng lớn và thu về nguồn lợi khủng.

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Khoảng thời gian tới, tuổi Mão sẽ có sự bứt phá lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường có tính tiết kiệm, giỏi quản lý tài chính, tài vận tương đối vượng, hầu hết đều có thể thành công. Vận trình tài lộc của con giáp này sẽ bùng nổ trong vài ngày tới. Người làm công ăn lương thì có bước tiến trọng yếu, gặt hái được nhiều thành tựu. Ngoài ra tài lộc lại sinh vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh thông qua nhiều phương thức khác nhau.

Có thể nói, vận may về tài lộc của tuổi Dần rất tốt, sự nghiệp sẽ ngày càng suôn sẻ. Giai đoạn này, bạn có thể đầu tư kinh doanh để kiếm lời nhưng cũng phải hết sức thận trọng. Nhìn chung, con giáp này đã bước vào giai đoạn chuyển vận xấu thành may, nhận được Tài tinh trợ giúp, thoát khỏi họa phá tài.

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Vận may về tài lộc của tuổi Dần rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, luôn biết sống vì người khác nên được mọi người hết mực yêu thương. Người tuổi Hợi không đòi hỏi quá nhiều nhưng họ lại gặp được nhiều may mắn, có người đã giàu thì càng giàu hơn, có người dù từng khó khăn nhưng sớm muộn gì cũng vượt qua được, cũng tìm được cơ hội để đổi đời.

Theo tử vi, tuổi Hợi đã gặp nhiều khó khăn, thử thách trong năm cũ nhưng đã đến lúc bạn được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt, trong 1 tuần tới, tuổi Hợi sẽ là con giáp may mắn được quý nhân phù trợ dẫn đường chỉ lối trong công việc, Thần Tài chiếu mệnh nên của cải dồi dào. Nhờ vậy mà mọi kế hoạch dự định đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, càng làm việc càng thành công. 

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Tuổi Hợi được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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