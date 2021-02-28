Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của 12 con giáp: Tuổi Sửu được cấp trên nâng đỡ, tuổi Mùi nhận lộc trời ban

Tâm linh - Tử vi 28/02/2021 05:30

Theo tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Sửu được cấp trên nâng đỡ nên dễ dàng thăng quan tiến chức. Trong khi đó, tuổi Mùi nhận lộc trời ban nên dư dả về tài chính.

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của 12 con giáp dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này để bạn dễ đề phòng, giải quyết. 

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của Tý

Đường công danh sự nghiệp của bạn hôm nay có dấu hiệu sa sút. Bên cạnh đó, bạn có thể gặp một vài vấn đề với đồng nghiệp, nên cẩn thận trong lời nói để tránh gây bất hòa, xích mích khiến mọi kế hoạch đổ bể. Đặc biệt, bạn nên chú ý những vấn đề sức khỏe về vai gáy.

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của Sửu

Những người tuổi Sửu nhờ tài ăn nói hơn người nên bạn được cấp trên nâng đỡ trong công việc rất nhiều. Chính vì vậy, tiền tài của bạn cũng tốt lên trông thấy nhờ các dự án đầu tư trước đó hoặc công việc tay trái. 

Về tình cảm, bạn có thể gặp một vài xích mích với người thương nhưng không nên chiến tranh lạnh, làm họ buồn vì những trách móc vô cớ.

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của 12 con giáp: Tuổi Sửu được cấp trên nâng đỡ, tuổi Mùi nhận lộc trời ban - Ảnh 1
Những người tuổi Sửu được cấp trên nâng đỡ  - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của Dần

Tình hình tài chính của bạn trong ngày hôm nay tương đối ổn định vì bạn có nhiều khoản thu. Bạn sẽ có những quyết định sáng suốt liên quan đến chuyện tiền bạc nhờ thói quen sống lành mạnh và tiết kiệm. Bạn có thể gặp phải một số vấn đề về sức khỏe liên quan đến đường tiêu hóa.

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của Mão

Vận trình tài lộc của bạn có phần khởi sắc. Bạn trải qua những thử thách khắc nghiệt để giành về những thành công, dần tiến bước gần hơn tới đỉnh cao sự nghiệp. Trong chuyện tình cảm, bạn có thể gặp phải một số mâu thuẫn, nhưng chỉ cần bình tĩnh giải quyết, mọi thứ sẽ ổn thỏa.

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của Thìn

Bạn cần phải nương nhờ sức của người khác và cần có quý nhân dìu dắt, nâng đỡ mới đạt được thắng lợi. Ngoài ra, nếu bạn là người giao thiệp rộng rãi, quen biết nhiều người, bạn bè đông đảo, thì việc làm ăn của bạn càng chắc chắn tốt đẹp. Vấn đề tiền bạc của tuổi Thìn cũng khá thuận lợi. Bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn.

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của 12 con giáp: Tuổi Sửu được cấp trên nâng đỡ, tuổi Mùi nhận lộc trời ban - Ảnh 2
Vấn đề tiền bạc của tuổi Thìn khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của Tỵ

Chịu ảnh hưởng của cục diện sao xấu nên Tuổi Tỵ sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Tuy nhiên, chỉ cần nỗ lực hết mình, bỏ ngoài tai những điều tiêu cực, bạn có thể chuyển dữ hóa lành. Đừng quá bi quan mà hãy tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm.

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của Ngọ

Tình hình tài chính của Tuổi Ngọ trong ngày này có khá nhiều tin vui. Theo đó, bạn có thể nhận được những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về. Đối với những người làm kinh doanh, bạn sẽ nhận được những hợp đồng béo bở giúp tương lại của bạn sẽ rạng rỡ hơn nhiều. 

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của Mùi

Với sự nhanh nhạy, nắm bắt tốt thời cơ, bạn sẽ phát huy được khả năng làm việc chuyên môn tốt hơn so với ngày thường. Bên cạnh đó, nhờ nhận được phúc lộc trời ban mà bạn sẽ khá dư dả trong thời gian này, không phải đau đầu về tiền bạc. Nếu muốn đầu tư, đây cũng là cơ hội tốt nhưng bạn cần phải suy xét kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của 12 con giáp: Tuổi Sửu được cấp trên nâng đỡ, tuổi Mùi nhận lộc trời ban - Ảnh 3
Bạn sẽ phát huy được khả năng làm việc chuyên môn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của Thân

Bạn không được may mắn cho lắm trong hôm nay, Con giáp này làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý. Điềm báo có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá nên bao công sức và cố gắng của bản thân đều tiêu tan hết.

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của Dậu

Tuổi Dậu đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Đối với sự nghiệp, kinh doanh, bạn sẽ thu về không ít tiền bạc, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Ngoài ra, chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của Tuất

Đường tài lộc của tuổi Tuất vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải lo lắng. Tuy nhiên bạn đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ, cần tiết kiệm để lo cho tương lai.

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của 12 con giáp: Tuổi Sửu được cấp trên nâng đỡ, tuổi Mùi nhận lộc trời ban - Ảnh 4
Đường tài lộc của Tuổi Tuất rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 1/3/2021 của Hợi

Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc do những lời đồn thổi, gièm pha sai sự thật. Đối thủ cạnh tranh đang tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo nên tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn. Chính vì vậy, bạn cần phải thực sự bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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