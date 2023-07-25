Xưởng mây tre đan ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt trong đêm, lực lượng cơ sở huy động tối đa

Tối qua (24/7), một đám cháy lớn bùng phát tại xưởng sản xuất mây tre đan có diện tích hàng trăm m2 ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Hà Nội).
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Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, khoảng 18h10 cùng ngày (24/7), Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được thông tin xảy ra cháy tại thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Hà Nội), đơn vị đã nhanh chóng điều động lực lượng PCCC và CNCH công an huyện tới hiện trường.
Trước tính chất phức tạp của vụ việc các đơn vị địa bàn lân cận như Bắc Từ Liêm, Đan Phượng… cũng được huy động tới chi viện.
Do vụ cháy diễn ra tại 1 kho xưởng làm mây tre đan có diện tích hàng trăm mét vuông, khi gặp những vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng.
Để bảo vệ những hộ dân xung quanh, lực lượng chữa cháy đã tiến hành khoanh vùng dập lửa không để cháy lây lan. Thêm nữa, kho xưởng nằm cạnh ao Đình thôn Phương Quan nên nguồn nước tại chỗ đã được người dân và lực lượng cơ sở huy động tối đa.
Theo thông tin từ báo Dân Trí, đến khoảng 21h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn thường trực tại chỗ phun nước làm mát.
Lực lượng chức năng cho hay, vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.