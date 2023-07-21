Cột khói bốc cao hàng chục mét kèm tiếng nổ lớn bao trùm kho hàng nhu yếu phẩm: Cháy lan nhiều nhà lân cận

Đời sống 21/07/2023 20:03

Chiều 21/7, Chủ tịch UBND phường Đống Đa (Gia Lai) thông tin vụ cháy kho hàng nhu yếu phẩm lan rộng phải dùng vòi rồng, đeo mặt nạ chống độc chữa cháy.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, khoảng 16h ngày 21/7, kho hàng nhu yếu phẩm nằm ở số nhà 289 Lê Đại Hành (phường Đống Đa, TP.Pleiku, Gia Lai) bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét.

Cột khói bốc cao hàng chục mét kèm tiếng nổ lớn bao trùm kho hàng nhu yếu phẩm: Cháy lan nhiều nhà lân cận - Ảnh 1
Ngọn lửa bao trùm, cột khói bốc cao tại kho hàng nhu yếu phẩm - Ảnh: VnExpress

Khi lửa bùng lên, nhiều người dân vội tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành. Đám cháy lan rộng, cột khói bốc cao, trong ngọn lửa xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn. Vì kho hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa tiếp tục lan sang 2 căn nhà bên cạnh.

Kho hàng chứa nhiều giấy, hàng hóa nhu yếu phẩm nên lửa lan nhanh trên diện tích khoảng 200 m2. Ba xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, đồng thời phá cửa căn nhà ở cạnh cứu tài sản bên trong.

Cột khói bốc cao hàng chục mét kèm tiếng nổ lớn bao trùm kho hàng nhu yếu phẩm: Cháy lan nhiều nhà lân cận - Ảnh 2
Lực lượng chữa cháy căng mình dập lửa - Ảnh: Báo Tiền phong

Theo nguồn tin từ VnExpress, ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chữa cháy dùng vòi rồng, đeo mặt nạ chống độc khẩn trương phun nước vào ngọn lửa đang bốc cao. Sau gần 2h, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Cột khói bốc cao hàng chục mét kèm tiếng nổ lớn bao trùm kho hàng nhu yếu phẩm: Cháy lan nhiều nhà lân cận - Ảnh 3
Rất đông người dân tìm cách hỗ trợ dập lửa với chủ nhà - Ảnh: Báo Tiền phong

Ghi nhận tại hiện trường, kho hàng chứa toàn bộ nhu yếu phẩm, giấy, đồ gia dụng… bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng đang điều tra.

 

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Từ khóa:   cháy kho hàng hỏa hoạn dập lửa

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