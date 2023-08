Cháy cửa hàng điện tử giữa khu dân cư, hàng trăm cán bộ chiến sĩ dập lửa giải cứu chủ nhà trong đêm

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Theo nguồn tin từ báo Đại đoàn kết, ngay khi hận tin báo, xác định vụ cháy phức tạp, Phòng cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện. Có 9 xe chữa cháy, xe truyền tiếp nước, xe chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Quảng Trị, Công an TP.Đông Hà, Công an P.2 và nhiều lực lượng khác được huy động chữa cháy.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy - Ảnh: Báo Lao động

Sau khoảng 2 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy được khống chế, không cháy lan. Vụ cháy cửa hàng không có thiệt hại về người.