Cháy biệt thự trong đêm, chủ nhà đóng cửa im lìm: Huy động cả xe phun bê tông chuyên dụng để dập lửa

Ngày 18/7, Công an tỉnh Hòa Bình thông tin vụ cháy lớn tại căn biệt thự ở TP.Hòa Bình trong đêm, nhưng chủ ngôi nhà vẫn cửa đóng im lìm.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, khoảng 19 giờ tối 17/7, tại căn biệt thự sang trọng ở khu vực cảng Chân Dê, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) khói đen nghi ngút bốc lên từ bên trong trên tầng tum (tầng cao nhất của tòa biệt thự). Tuy nhiên, chủ ngôi nhà vẫn cửa đóng im lìm.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền phong

Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, người dân đã nhanh chóng thông báo Cảnh sát PCCC&CHCN tỉnh Hòa Bình, để huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa đã huy động cả xe bồn chở nước, xe bồn chở bê tông đựng nước đến hiện trường, sau đó dùng xe phun bê tông chuyên dụng phun nước lên cao dập lửa.

Do đám cháy bốc từ tầng cao nhất của ngôi nhà, bên dưới tòa nhà đóng cửa nên việc tiếp cận cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng dùng xe phun bê tông chuyên dụng phun nước lên cao dập lửa - Ảnh: Báo Công lý

Theo nguồn tin từ báo Công lý, đến khoảng 20 giờ cùng ngày (17/7) vụ cháy được khống chế, bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tài sản thiệt hại trong căn biệt thự đang được thống kê.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy ở Hoà Bình khiến 2 cháu nhỏ tử vong: Thương tâm khi người bố cũng không qua khỏi UBND phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xác nhận, anh Đ.D.D (SN 1985) nạn nhân trong vụ cháy nhà làm hai người tử vong, ba người bị thương đã tử vong vào tối 15/7.

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