Xúc động chuyện cô gái gặp lại người mẹ đã mất của mình trong quán nước

Đời sống 08/05/2023 11:29

Khi đang đi uống cà phê cùng bạn, Ngô Ngọc Anh bỗng nhìn thấy một phụ nữ giống người mẹ đã qua đời của mình.

Theo thông tin từ VietNamNet, khi đang đi uống cà phê cùng bạn vào chiều ngày 2/5, Ngô Ngọc Anh (28 tuổi, Hải Phòng) bỗng nhìn thấy một phụ nữ giống người mẹ đã khuất. Ngọc Anh vội vàng tiến tới xin một cái ôm với người lạ mặt. Sau đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh xúc động tại quán cà phê đang lan truyền, thu hút hàng chục triệu lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cộng đồng mạng.

Theo Ngọc Anh, khi nhìn thấy người phụ nữ váy xanh đeo kính bấm điện thoại, cô đã sững lại một lúc lâu vì khoảnh khắc đó rất giống mẹ. Ngọc Anh cho biết, tối nào mẹ cũng ngồi tính tiền và viết sổ sách, bấm điện thoại y như vậy. Đến cái vòng cổ cô đeo cũng giống luôn. Xúc động nhất là mái tóc của cô giống như bộ tóc giả mẹ em đội sau khi xạ trị ung thư. Khi thấy các cô đứng dậy, bạn sợ cô ấy đi về mất nên mới chạy sang.

Xúc động chuyện cô gái gặp lại người mẹ đã mất của mình trong quán nước - Ảnh 1
Ngọc Anh nói rằng, người phụ nữ váy xanh có nhiều điểm giống mẹ của cô - Ảnh: VietNamNet

Người phụ nữ và bạn bè đi cùng bất ngờ khi thấy Ngọc Anh đến xin được ôm. Mọi người còn cười đùa hỏi lại Ngọc Anh có phải cô áo xanh là người nổi tiếng? Ngọc Anh khóc nức nở và đưa điện thoại có hình của mẹ ra rồi nói cô áo xanh giống người mẹ đã mất của mình, không khí xung quanh trầm hẳn xuống, không ai trêu đùa nữa.

“Cô giới thiệu mình tên Lan, không có con gái. Cô ấy còn trêu em hay khóc là giống cô ấy. Những người có mặt ở đó bảo em xin số điện thoại của cô để nhận làm con gái nuôi nhưng em chỉ muốn được cô ôm 1 cái chứ không muốn làm phiền cuộc sống của cô. Vì thế em không xin số điện thoại. Gặp được cô là duyên, cũng là một dịp em được giải tỏa tâm sự”, Ngọc Anh nói.

Sau đó, vì sợ làm phiền tới cuộc sống của cô Lan nên Ngọc Anh không xin thông tin liên lạc. Với chị, cái ôm đầy tình cảm và cuộc trò chuyện vừa rồi đã quá đong đầy cảm xúc.

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Chị Ngọc Anh ôm người phụ nữ giống mẹ mình khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, 9X Hải Phòng cho biết, từ nhỏ, bố mẹ Ngọc Anh đã li hôn và có gia đình riêng. Cô gái bé bỏng phải đi ở nhờ nhà các bác. Cứ vài năm Ngọc Anh lại thay đổi nơi ở từ nhà người này sang nhà người kia, không được sống cùng bố mẹ.

Đến năm 22 tuổi, Ngọc Anh về sống với mẹ được hơn 4 năm thì mẹ mất vì bị ung thư vú. “Tính cách của em khá trầm, không thích thể hiện tình cảm. Cũng vì hai mẹ con nhiều năm không sống chung nên em không tâm sự với mẹ nhiều", Ngọc Anh nhớ lại.

Đến năm 2019, khi mẹ của Ngọc Anh phát hiện bị ung thư, hai mẹ con mới có nhiều sự thay đổi, nói chuyện, tâm sự cùng nhau nhiều hơn. Ngọc Anh vẫn nhớ những lần ngồi bóp chân tay cho mẹ sau mỗi lần mẹ xạ trị. 

Anh trai cũng như những người thân trong gia đình Ngọc Anh khi xem đoạn clip cũng đều nhận thấy người phụ nữ áo xanh giống mẹ của Ngọc Anh. Trước đây khi còn khỏe, hai mẹ con không mấy khi tâm sự nên không có ảnh chụp chung bao giờ. Đó là điều Ngọc Anh luôn hối tiếc.

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