Người phụ nữ bị áp xe vú sau khi tiêm filler nâng cấp vòng 1

Đời sống 08/05/2023 10:51

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa tiếp nhận một người phụ nữ 31 tuổi tai biến nặng sau khi nâng ngực ở cơ sở spa.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện Tung ương Quân đội 108 tiếp nhận bệnh nhân nữ T.T.N (31 tuổi ở Bắc Giang) trong tình trạng ngực trái khối chắc, ranh giới không rõ, sưng nóng, đỏ đau.

Bệnh nhân cho biết, cách đây 1 tháng, nghe thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, chị N đã đến một cơ sở spa với mong muốn cải thiện vòng 1. Chị N trả tiền cho spa 6 triệu để dùng sóng xung kích làm tăng thể tích vú. Tuy nhiên, trong quá trình làm chủ spa lại bảo tình trạng ngực của bệnh nhân cần dịch vụ sóng xung kích cao cấp hơn và yêu cầu đóng 20 triệu, bệnh nhân có thể trả sau, trả góp.

Sau đó, chị N được bịt mắt, tiêm chất làm đầy không rõ loại, số lượng và cấy chỉ vào ngực. Ngày hôm sau đau ngực, khó thở nổi ban đỏ toàn thân, chị N vào cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long (tỉnh Bắc Giang). Sau 3 ngày ra viện, quay lại spa tiêm tan, rút chỉ, lại bị phát ban, đau ngực vào quay lại viện.

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Các bác sĩ phẫu thuật để lấy chất làm đầy tiêm vào vòng 1 của bệnh nhân - Ảnh: Báo Lao Động

Sau 1 tháng dùng kháng sinh chống viêm ngực trái của chị N vẫn bị đau tức ngực kéo dài, chị đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật chích rạch vú trái ra 40 cc dịch vàng đục ở trong và dưới tuyến vú. Thủ thuật được tiến hành thuận lợi và xử trí triệt để, sau khi hút dịch ra khỏi ngực trái, phát hiện vi khuẩn tụ cầu vàng trong chất dịch lấy khỏi vú bệnh nhân.

Theo Ths.Bs Lưu Phương Lan, khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các chất tiêm vào không biết là chất gì, có được cấp phép không nên phẫu thuật chỉ giải quyết được khối tổ chức chức dịch rõ ràng trên MRI và lâm sàng, có thể còn những chất làm đầy trong nhu mô tuyến tiềm tàng chưa gây viêm và hoại tử nhu mô tuyến. Do đó, người bệnh vẫn còn các nguy cơ viêm tấy áp xe vú, viêm xơ tuyến vú về sau. Đã có rất nhiều trường hợp viêm tấy áp xe tuyến vú sau tiêm chất lạ vào vú nhiều lần sau 5 năm, 10 năm, 20 năm, phải phẫu thuật nhiều lần gây tàn phá cho nhu mô tuyến vú, thậm chí cắt toàn bộ nhu mô tuyến vú

Người phụ nữ bị áp xe vú sau khi tiêm filler nâng cấp vòng 1 - Ảnh 2
Hình ảnh siêu âm khối áp xe trên vú bệnh nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, bác sĩ Phương Lan, thời gian gần đây, Khoa liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp gặp biến chứng do tiêm filler qua những quảng cáo mỹ miều trên mạng xã hội như tiêm sóng xung kích, tiêm mỡ tự thân…tăng vòng 1 ở một số spa, cơ sở thẩm mỹ…Đây đều là những thông tin quảng cáo, không được kiểm chứng.. Khi thực hiện tại một số cơ sở làm đẹp, quá trình vô trùng khi tiêm không tốt hoặc tay nghề của người tiêm non yếu, dẫn đến hệ lụy là có một số ít trường hợp khi đến vùng ngực đã bị hoại tử nặng phải cắt bỏ toàn bộ ngực để giữ tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, trước khi thực hiện, các chị em cần tìm hiểu kỹ thông tin về phương pháp làm, cơ sở thực hiện, kinh nghiệm chuyên môn của bác sĩ phẫu thuật…Không nên thực hiện theo số đông, lời giới thiệu từ người thân quen hoặc quảng cáo sai sự thật của một số cơ sở làm đẹp không uy tín.

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