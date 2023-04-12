Ngày 12/4, Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình) vừa xử lý dứt điểm tình trạng hoạt động mại dâm đơn lẻ ven QL1 qua xã Lộc Ninh gây nhức nhối dư luận

Theo thông tin CA Quảng Bình, thời gian qua tại địa bàn thôn 11 Hữu Cung, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới tồn tại một số điểm gái bán dâm thuê nhà hoạt động bán dâm đơn lẻ gây dư luận xấu, gây mất mỹ quan đô thị. Mặc dù Công an TP. Đồng Hới và chính quyền xã Lộc Ninh đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, xử lý, tuy nhiên tình hình vẫn tồn tại.

Các đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm tại xã Lộc Ninh được kiểm điểm và cam đoan, cam kết chấm dứt hành vi vi phạm - Ảnh: CA Quảng Bình

Qua tình hình này, Công an TP. Đồng Hới đã phối hợp với xã Lộc Ninh tiến hành bắt quả tang, lập hồ sơ xử lý 02 trường hợp mua bán dâm và triệu tập 09 đối tượng nữ có nghi vấn liên quan đến hoạt động bán dâm, 06 chủ nhà cho các đối tượng bán dâm thuê trọ.

Lực lượng chức năng yêu cầu các đối tượng nghi vấn kiểm điểm và cam đoan, cam kết chấm dứt hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động mua bán dâm.

Công an TP.Đồng Hới cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan của xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới thành lập các tổ công tác đưa 9 đối tượng này về địa phương bàn giao cho gia đình, chính quyền để phối hợp giáo dục, quản lý.

Theo đó, Người đưa tin thông tin thêm, Công an TP.Đồng Hới đã tham mưu UBND TP.Đồng Hới ban hành công văn chỉ đạo, huy động lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát nắm tình hình địa bàn, khảo sát lắp đặt camera ở vị trí phù hợp nhằm bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực nhạy cảm, liên quan đến hoạt động mại dâm.

Qua đó, hoạt động liên quan đến mua bán dâm tại khu vực Quốc lộ 1 đoạn thuộc địa bàn xã Lộc Ninh không còn tồn tại, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

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