Xử lý triệt để hàng loạt tụ điểm hoạt động mại dâm lại xã Lộc Ninh, cam kết bỏ "nghề"

Đời sống 12/04/2023 15:25

Ngày 12/4, Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình) vừa xử lý dứt điểm tình trạng hoạt động mại dâm đơn lẻ ven QL1 qua xã Lộc Ninh gây nhức nhối dư luận

Theo thông tin CA Quảng Bình, thời gian qua tại địa bàn thôn 11 Hữu Cung, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới tồn tại một số điểm gái bán dâm thuê nhà hoạt động bán dâm đơn lẻ gây dư luận xấu, gây mất mỹ quan đô thị. Mặc dù Công an TP. Đồng Hới và chính quyền xã Lộc Ninh đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, xử lý, tuy nhiên tình hình vẫn tồn tại.

Xử lý triệt để hàng loạt tụ điểm hoạt động mại dâm lại xã Lộc Ninh, cam kết bỏ 'nghề' - Ảnh 1
Các đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm tại xã Lộc Ninh được kiểm điểm và cam đoan, cam kết chấm dứt hành vi vi phạm - Ảnh: CA Quảng Bình

Qua tình hình này, Công an TP. Đồng Hới đã phối hợp với xã Lộc Ninh tiến hành bắt quả tang, lập hồ sơ xử lý 02 trường hợp mua bán dâm và triệu tập 09 đối tượng nữ có nghi vấn liên quan đến hoạt động bán dâm, 06 chủ nhà cho các đối tượng bán dâm thuê trọ.

Lực lượng chức năng yêu cầu các đối tượng nghi vấn kiểm điểm và cam đoan, cam kết chấm dứt hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động mua bán dâm.

Công an TP.Đồng Hới cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan của xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới thành lập các tổ công tác đưa 9 đối tượng này về địa phương bàn giao cho gia đình, chính quyền để phối hợp giáo dục, quản lý.

Theo đó, Người đưa tin thông tin thêm, Công an TP.Đồng Hới đã tham mưu UBND TP.Đồng Hới ban hành công văn chỉ đạo, huy động lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát nắm tình hình địa bàn, khảo sát lắp đặt camera ở vị trí phù hợp nhằm bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực nhạy cảm, liên quan đến hoạt động mại dâm.

Qua đó, hoạt động liên quan đến mua bán dâm tại khu vực Quốc lộ 1 đoạn thuộc địa bàn xã Lộc Ninh không còn tồn tại, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Thực nghiệm điều tra trùng khớp lời khai của thanh niên 22 tuổi sát hại nạn nhân 55 tuổi sau khi hiếp dâm không thành

Thực nghiệm điều tra trùng khớp lời khai của thanh niên 22 tuổi sát hại nạn nhân 55 tuổi sau khi hiếp dâm không thành

Trong đêm, Hậu đã kéo bà S vào bụi chuối để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bị bà la hét, chống cự, kêu cứu. 

Xem thêm
Từ khóa:   tin nong mai dam tin xa hoi tin phap luat

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km