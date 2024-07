Ông Luyến đau xót kể lại thời điểm vợ con bị lũ cuốn trôi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngay sau khi lũ cuốn qua, bản thân ông Luyến chạy kịp ra khỏi hiện trường, nhưng cũng bị thương nặng ở chân và vùng đầu. "Sau một lúc nén cơn đau, tôi gọi người em chú và bà con xung quanh đến hỗ trợ, giúp đỡ nhưng không thấy vợ con đâu nữa".

Đến khoảng hơn 6h sáng, khi lực lượng chức năng đến hỗ trợ cứu nạn, đã tìm thấy thi thể hai mẹ con bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đá cách nhà không xa.

Tuy nhiên, do trận lũ quét đi qua nên ngôi nhà của vợ chồng anh Luyến đã bị lũ cuốn bay, đồ đạc trong nhà cũng không còn nguyên vẹn, thi thể hai mẹ con chị Nh và cháu Tr phải nằm tạm bên một bãi đất trống gần nhà.

Trận lũ quét đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn xã Mường Pồn, huyện Điện Biên - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, đầu giờ chiều 25/7, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vẫn nỗ lực tìm kiếm người mất tích do lũ quét xảy ra tại xã Mường Pồn. Tuy nhiên, do trời tiếp tục mưa rất lớn nên các hoạt động tìm kiếm phải tạm ngưng để đề phòng trận lũ quét khác có thể xảy ra. Nhiều máy xúc được điều động đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ, san gạt.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu, các lực lượng tham gia khắc phục thiệt hại và tìm kiếm cứu nạn phải hiệp đồng, phối hợp nhịp nhàng, phân công nhiệm vụ rõ ràng để công tác tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả. Trong đó, tăng cường công tác bảo vệ khu vực hiện trường lũ quét, không cho người dân hiếu kỳ tiếp cận sâu, phòng trường hợp, sự cố ngoài ý muốn. Đặc biệt, quá trình ứng cứu thiên tai với tinh thần khẩn trương song phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh: Báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết, chính quyền địa phương huy động tối đa nhân lực chung tay khắc phục hậu quả thiên tai. Trước mắt, tập trung tối đa máy móc, phương tiện tìm kiếm người mất tích; hỗ trợ gia đình bị nạn di chuyển tài sản; khắc phục hư hỏng.

Trên tuyến Quốc lộ 12 đoạn từ thành phố Điện Biên Phủ đi huyện Mường Chà, hiện ách tắc đặc biệt ở khu vực bản Huổi Chan tại Km164, bản Lĩnh tại Km170, bản Mường Pồn tại Km172+100 đến Km172+300 bị úng ngập. Giao thông trên tuyến Quốc lộ 12 hiện đang tạm dừng toàn bộ.

Ông Trần Thanh Kiên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên cho biết, Sở đã chỉ đạo huy động hơn chục máy xúc, máy ủi khẩn trương hót bùn, đất trên Quốc lộ 12. Tuy nhiên, công tác khắc phục hết sức khó khăn do trời tiếp tục mưa to, lượng đất đá rất lớn vẫn tiếp tục trượt từ trên núi xuống.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, Công an các huyện: Điện Biên, Mường Chà triển khai phân luồng và hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.