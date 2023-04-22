Khoảng 1 giờ 30 ngày 22/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân ngay dưới chân cầu Kiểu.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 22/4, UBND xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ nhảy xuống sông Mã tự tử.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 21/4, Công an xã Yên Trường (huyện Yên Định) nhận được tin báo có một vụ việc nhảy cầu Kiểu (bắc qua sông Mã, nối giữa huyện Yên Định và huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) tự tử.

Công an xã Yên Trường đã huy động lực lượng cùng với các đơn vị địa phương tới hiện trường tìm kiếm. Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 22/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân ngay dưới chân cầu Kiểu.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là chị T.T.H. (SN 1994, ngụ xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Người phụ nữ này đã lập gia đình và có 4 người con.

Do buồn chuyện gia đình, mâu thuẫn vợ chồng nên chị H. đã bỏ nhà đi sau đó gieo mình xuống sông Mã tự tử.

Gia đình nạn nhân đã có đơn từ chối khám nghiệm nên thi thể đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cầu Kiểu bắc qua sông Mã nối 2 huyện Yên Định và Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), nơi người phụ nữ gieo mình tự tử - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ Người đưa tin, khi nghe tin vợ nhảy cầu, chồng chị H. vội lái xe tới hiện trường, trong lúc hoảng loạn đã gây tai nạn khi đâm phải một người dân đứng trên cầu theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích nạn nhân. Hậu quả, nạn nhân vụ tai nạn bị thương nặng phải đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Đại diện gia đình thông tin với chính quyền, do vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nên chị H. đã rời nhà tới cầu Kiểu nhảy sông tự tử. Vợ chồng chị H. đã có 4 người con

Do có đơn từ chối giám định pháp y nên thi thể nạn nhân đã được chính quyền bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

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