Báo động tình trạng tự tử ở giới trẻ: Nguyên nhân khiến nhiều phụ huynh "lo ngại"

Đời sống 21/04/2023 14:07

Theo số liệu của điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên ở Việt Nam lần thứ 2 (do Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê, WHO tổ chức năm 2000) trên 10.000 thanh thiếu niên, thực hiện tại 63 tỉnh thành có tới 409 người (4,1%) có ý định tự tử

 

Chia sẻ với báo Phụ nữ Việt Nam, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai PGS.TS Nguyễn Doãn Phương, nguyên nhân dẫn đến việc người trẻ tự tử nhiều hiện nay là do bị trầm cảm.

Là tình trạng rối loạn tâm lý phổ biến có thể xảy ra ở bất cứ đối tượng nào. Tuy nhiên, điều này phổ biến hơn ở phụ nữ. Căn bệnh rất nguy hiểm cần phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Nếu không sẽ nhanh chóng chuyển sang ý định tự tử.

Trầm cảm có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi nhưng phổ biến nhất là 18-45 tuổi, phụ nữ nhiều hơn nam giới với tỷ lệ giới tính: nam/nữ = 1/2. Do phụ nữ có sự thay đổi hormone ở các giai đoạn trong cuộc sống. Những thay đổi ở tuổi dậy thì, trong chu kỳ kinh nguyệt, giai đoạn mang thai, bị sẩy thai, giai đoạn mãn kinh… đều có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm.

Báo động tình trạng tự tử ở giới trẻ: Nguyên nhân khiến nhiều phụ huynh 'lo ngại' - Ảnh 1
Nguyên nhân khiến trầm cảm ở nữ phổ biến hơn nam vì phụ nữ có sự thay đổi hormone ở các giai đoạn trong cuộc sống - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Theo PGS.TS Trần Thành Nam (giảng viên Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam) những nguyên nhân khác dẫn đến trầm cảm, làm gia tăng ý định tự tử ở người trẻ bao gồm: Tác động của mạng xã hội và môi trường sống.

Hiện nay mạng xã hội gây tác động rất mạnh đến người dùng. Nhất là với người trẻ. Sự tràn lan các video độc hại trên youtube, tiktok, facebook đều có thể dẫn đến những hành động tiêu cực. Ví dụ như hiệu ứng domino tự tử chính là thủ phạm tiếp tay cho rất nhiều trường hợp người trẻ tự tử trên toàn thế giới.

Đồng thời, tác động của môi trường sống cũng dẫn đến chứng lo âu, trầm cảm ở người trẻ. Nhiều gia đình hiện này đang tạo áp lực cho con cái trong học hành, trong công việc. Nhiều hoàn cảnh gia đình đôi khi chính là điều khiến các em tự cảm thấy áp lực. Không khí nặng nề trong gia đình thiếu hạnh phúc, gia đình có hành vi bạo lực... cũng dẫn đến chứng trầm cảm cho con cái. Thói quen dùng thuốc, chất kích thích, bia rượu... Tất cả đều làm tăng khả năng trầm cảm ở trẻ, dẫn đến ý định tự tử đáng tiếc.

Những mâu thuẫn trong quan điểm đời sống như bạo lực học đường cũng làm tăng nguy cơ trầm cảm, dẫn đến hành vi tự tử ở người trẻ. Trường học như ngôi nhà thứ 2 của trẻ nhưng ở nơi đó, em bị xa lánh, bị cô lập. Trong khi đó, tâm sinh lý trẻ chưa ổn định cũng dễ dẫn đến những hành động đáng tiếc.

Gần đây nhất, theo nguồn tin từ báo Lao động, ngày 16/4, nữ sinh N.T.Y.N, học sinh lớp 10A15, trường THPT chuyên ĐH Vinh (Nghệ An) tự tử nghi do áp lực trong quá trình học tập.

Báo động tình trạng tự tử ở giới trẻ: Nguyên nhân khiến nhiều phụ huynh 'lo ngại' - Ảnh 2
Ngôi trường nữ sinh N theo học - Ảnh: Báo Lao động
Vụ nữ sinh lớp 10 trường chuyên tự tử khiến nhiều người đau xót: Thêm dòng nhật ký đầy xót xa của một nạn nhân bạo lực học đường

Vụ nữ sinh lớp 10 trường chuyên tự tử khiến nhiều người đau xót: Thêm dòng nhật ký đầy xót xa của một nạn nhân bạo lực học đường

Vừa qua, thông tin vụ việc một nữ sinh trường chuyên tự tử nghi vấn do bạo lực học đường đã khiến nhiều người xót xa. Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   nu sinh tu tu tram cam gioi tre

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 55 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 56 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 57 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km