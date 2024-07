Xót xa bé gái bị cha cắt tóc như con trai đi bán cá mưu sinh, kiếm tiền mua thuốc cho mẹ

Người quay clip là anh Nguyễn Đức Đông, hiện đang sinh sống ở An Thới (TP Phú Quốc). Theo chia sẻ của anh trong đoạn clip thì ngay khi thấy bé gái đáng thương, anh đã gọi lại, hỏi thăm và mua hết số cá tôm trong rổ của cô bé. Chưa hết, những lần sau khi gặp lại bé gái, chỉ cần nghe tiếng rao: “Cá đây cá đây, ai cá không?” thì dù có bất cứ thứ gì trong chiếc rổ nhỏ, anh cũng mua hết.

Hiện tại, anh Đông vừa kinh doanh vừa tham gia các hoạt động từ thiện ở địa phương - Ảnh: Báo Tri thức và Cuộc sống

Theo thông tin từ báo Tri thức và Cuộc sống, anh Đông chia sẻ, bé gái tên là Quỳnh, 8 tuổi. Cả nhà bé Quỳnh đang thuê trọ ở phường An Thới, mẹ bị tai nạn ảnh hưởng tới thần kinh, còn ba làm nghề tự do, ai thuê gì làm đó để kiếm đồng ra đồng vào. Mái tóc tém nham nhở của Quỳnh là do chính cha bé cắt để trông giống con trai, ra đường bán hàng kiếm tiền sẽ không bị ai bắt nạt.

Lần đầu anh Đông gặp bé Quỳnh đi bán cá là một buổi trưa tháng 5, lúc đó, bé đi cùng mẹ khắp các tuyến đường và ôm rổ cá để rao bán. Do dẫn mẹ bị thần kinh theo nên bé đi rất chậm, vừa đi, bé còn phải trông chừng mẹ vì sợ mẹ lạc đường. Anh Đông cũng cho biết, cá của bé bán thường là cá xin được ở cảng hoặc của ba kéo lưới có, nhưng do đi nắng nhiều nên cá không được tươi.

Mặc thời tiết giữa hè nắng nóng, bé gái vẫn đầu trần đạp xe trên đường, mang theo rổ cá bán dạo để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ

Hiện tại, gia đình bé Quỳnh vẫn chưa được nhiều người giúp đỡ, anh thấy thương lắm nhưng sức mình chỉ có vậy thôi. Thỉnh thoảng cũng có mấy người quanh đó cho bé quần áo, mua cặp sách,... Lần nào bé cũng vui mừng ra mặt luôn, mình nhìn cũng hạnh phúc lắm.

Chiếc xe đạp cũ mà bé dùng để chở rổ cá đi bán là xin được của một người trong xóm. Sau này, anh Đông đã cùng mọi người quyên góp để mua tặng bé chiếc xe đạp mới màu hồng. Từ khi có xe đạp mới, gương mặt bé mỗi lần đi bán cá cũng tươi tỉnh hơn rất nhiều.

Anh Đông hiện đang kinh doanh cửa hàng tạp hoá và bán hải sản online. Nguồn thu nhập của anh cũng gọi là ổn định nên thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.