Ông Nguyễn Bá Cẩn - Quyền Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa xác nhận, thực tế sản phụ T.T.N đã đến khám tại phòng khám của bác sĩ Quân nhiều lần. Ông Cẩn cho biết, để xác định nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc và đơn vị điều tra Công an huyện Vĩnh Lộc đã trực tiếp liên lạc với cơ quan chức năng trong đêm 13.7 và đã thực hiện khám nghiệm tử thi.

Sản phụ T.T.N rời gia đình lên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc sinh nở và không trở về - Ảnh: Báo Lao Động

Tuy nhiên, cho đến sáng 22/7, Hội đồng chuyên môn về sự cố y khoa vẫn chưa thể đưa ra báo cáo vụ việc vì còn chờ kết quả khám nghiệm tử thi của Viện Pháp y Trung ương.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa nhận định, nếu chỉ dừng ở biểu hiện, tiến trình sự việc thì chưa đủ căn cứ, cơ sở để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con thai phụ. “Chúng tôi cũng sẽ phải kiểm chứng cả ở hồ sơ bệnh án, kể cả ứng xử thực tế tại Khoa Sản cũng như kíp mổ để có thông tin chính xác, kể cả quy trình thực hiện phẫu thuật cấp cứu cũng như thuốc sử dụng”.

Tuy nhiên, theo ông Cẩn, vấn đề mang tính chất quyết định xác định nguyên nhân tử vong là kết quả giám định tử thi vì kết quả khám nghiệm tử thi sẽ làm rõ bệnh nhân có bị hen hay không. Vì hen hay không hen, khi sinh thiết phổi sẽ thể hiện và nếu nguyên nhân tai biến là do sốc phản vệ thì cũng thể hiện ở kết quả khám nghiệm sinh thiết phổi.

Theo ông Cẩn, Sở đã trao đổi với gia đình xem sản phụ T.T.N có tiền sử bệnh hen hay không và được người chồng cho hay là thời trẻ có hen. Tuy nhiên, ông Cẩn cũng cho hay, việc này phải xem lại ở hồ sơ bệnh án 2 lần sinh trước và quan trọng nhất là chờ kết quả khám nghiệm tử thi vì Hội đồng chuyên môn cũng phải chờ, căn cứ vào kết quả này.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong - Ảnh: VTV News

Đại tá Lê Ngọc Anh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, theo quy luật của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra thì vụ việc này thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Lộc.

Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Lộc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định, đã tiếp nhận tin báo giải quyết tố giác và đã trưng cầu pháp y của Trung ương.

Đại tá Lê Ngọc Anh khẳng định, ngay sau khi có kết luận nguyên nhân chết và trên cơ sở kết quả tiến hành các biện pháp điều tra, nếu có dấu hiệu của tôi phạm, Giám đốc Công an tỉnh sẽ chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Lộc khởi tố điều tra vụ án, còn nếu không có dấu hiệu tội phạm thì sẽ ra quyết định không khởi tố theo quy định.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan vụ tai nạn làm 4 mẹ con ở huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) tử vong, ngày 20/7, Công an TP Hà Nội cho biết Công an huyện Hoài Đức đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Tiệp (43 tuổi, quê huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về tội Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không bảo đảm an toàn.

Theo nhà chức trách, Lê Văn Tiệp là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại và vận chuyển Anh Dũng, có hành vi giao ô tô không đảm bảo an toàn cho Đàm Văn Lương sử dụng, từ đó dẫn đến vụ tai nạn hôm 6/7.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 11h ngày 16/7, Lương điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 88H-288.49 va chạm với xe tải biển kiểm soát 29C-597.75, tại ngã tư giao cắt giữa đường ĐH05 và đường Ba Chàng, thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức.

Sau đó, chiếc xe tải biển Hà Nội văng vào xe máy do chị H. (32 tuổi) điều khiển, chở theo 3 người con vào thành cầu. Hậu quả, cả 4 người trên xe máy tử vong, tài xế xe tải biển 29C bị thương.

Lê Văn Tiệp và Đàm Văn Lương - Ảnh: Báo Dân trí

Sau khi xảy ra tai nạn, Đàm Văn Lương (quê Cao Bằng) rời khỏi hiện trường. Đến 23h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa Lương về Công an huyện Hoài Đức làm việc, khi tài xế này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.

Qua xét nghiệm, Đàm Văn Lương dương tính với ma túy.

Ngày 17/7, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã khởi tố bị can, bắt tạm tạm giam lái xe Đàm Văn Lương về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.