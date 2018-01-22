Xông đất năm 2018 - những điều gia chủ nên biết

Xông đất (hay đạp đất, mở hàng) là tục lệ đã có lâu đời ở Việt Nam. Nhiều người quan niệm ngày Mồng Một "khai trương" một năm mới. Họ cho rằng vào ngày này, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, may mắn, cả năm cũng sẽ được tốt lành, thuận lợi. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ. Người khách đến thăm nhà đầu tiên trong một năm cũng vì thế mà quan trọng.

Xông đất 2018 hiện đang là mối quan tâm của rất nhiều gia chủ. Cách xông đất như thế nào? Chúc ra sao? Có gì kiêng kỵ không? Và xông đất 3 miền có gì khác biệt? Cùng tìm hiểu bây giờ nhé.

Miền Bắc gọi là “xông đất”, nhưng miền Trung dùng đúng tên cổ tục này là “đạp đất”. Nhìn chung, phong tục xông đất ở cả 3 miền không có điểm khác biệt rõ rệt.

Cho nên cứ cuối năm, mọi người cố tìm xem những người trong bà con hay láng giềng có tính vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành công để nhờ sang thăm. Người đến xông đất thường chỉ đến thăm, chúc tết chừng 5 đến 10 phút chứ không ở lại lâu, cầu cho mọi việc trong năm của chủ nhà cũng được trôi chảy thông suốt.

Chọn người xông đất đầu năm 2018

Theo quan niệm của ông cha ta, người xông đất vào thời gian đầu năm phải là người có gia đình hạnh phúc, ăn nên làm ra hoặc có danh vọng và địa vị trong xã hội. Người xông đất phải có tính cách cởi mở, khoan dung, tốt tính, đức độ. Nếu có đủ những điều trên khi xông nhà sẽ mang lại may mắn, sung túc trong năm mới cho gia chủ.

Chọn người xông đất. Nguồn: Internet.

Những ai hợp tuổi song khó tính mà xông đất thì chưa chắc gia chủ sẽ gặp nhiều điều tốt lành trong năm mới.

Ngoài ra những ai tên hay khi xông đất cũng đem lại nhiều may mắn cho gia chủ.

Người xông đất phải có tuổi hợp với gia chủ. Tuổi người xông đất nên có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh đối với Gia chủ. Cùng với đó Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm cũng cần tương sinh với người đó.

Người xông đất phải dành những lời chúc may mắn, an lành và tốt đẹp về sức khỏe, sự thịnh vượng về vấn đề tài lộc hoặc tình duyên cho gia chủ trước. Gia chủ phải biết trân trọng mời người đến xông đất bằng cách dùng trầu cau, ăn bánh mứt, rượu trà để đáp lễ. Sẽ là điều rất tốt khi có nhiều người vào xông nhà cùng một lúc, nhất là có trẻ em.

Kiêng kỵ khi xông đất

Phụ nữ nên kiêng xông đất vì phụ nữ mang tính âm, mà xông đất đầu năm cần nhiều dương khí vào nhà thì mới mang lại sức khỏe, làm ăn phát tài.

Đi xông đất. Nguồn: Internet.

Nếu xông đất là hai vợ chồng cùng đến xông đất, người chồng nên bước vào trước.

Những người có tuổi xung khắc với gia chủ hoặc gia đính có chuyện buồn phiền thì nên kiêng xông đất.

Người xông đất nên kiêng mặc quần áo trắng hoặc đen, người có đạo đức không tốt hoặc vướng vào chuyện kiện cáo, tranh chấp, đang gặp vận rủi, phụ nữ đang đến tháng hoặc góa chồng đến xông đất nhà mình.

Kiêng thuê người xông đất.