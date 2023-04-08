Xác định nguyên nhân tử vong thầy giáo thể dục trên bàn nhậu với nhiều vết thương trên đầu

Đời sống 08/04/2023 18:45

Chiều 7/4, thầy giáo thể dục T.Q.Đ. (39 tuổi, trú xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) được phát hiện tử vong cạnh bàn nhậu, trên đầu có dấu vết bất thường

Theo thông tin Vietnamnet, trưa 7/4, anh Đ. nhậu cùng nhóm bạn ở chòi rẫy của người dân ở thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình. Đến chiều cùng ngày, những người nhậu cùng phát hiện anh Đ. tử vong nên báo cơ quan chức năng.

Làm việc với cơ quan điều tra, những người có mặt trong cuộc nhậu với nạn nhân cho biết, khi đang nhậu, anh Đ. tự dùng chén gây nên vết thương trên đầu.

Zing News cho biết, ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của ông Đ. (39 tuổi). Bước đầu xác định, nạn nhân tử vong do xuất huyết não.

Xác định nguyên nhân tử vong thầy giáo thể dục trên bàn nhậu với nhiều vết thương trên đầu - Ảnh 1
Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong. Ảnh: Zing News

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an huyện Bắc Bình tiếp tục điều tra và làm rõ lời khai của những người liên quan.

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