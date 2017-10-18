Vụ thai phụ cùng con 2 tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử: Nạn nhân thường xuyên bị chồng đánh, phải bỏ về nhà mẹ đẻ

Đời sống 18/10/2017 21:29

'T. có kể với tôi, chồng nó lần nào về cũng đánh vợ. Nhẹ thì cũng phải cái tát còn nặng hơn sẽ bị đánh đau', mẹ nạn nhân kể lại trong tiếng nấc nghẹn.

Liên quan vụ thai phụ 3 tháng tên V.H.T. (30 tuổi) cùng con gái 2 tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử tại Thiệu Sơn - Thanh Hóa, PV Thời Đại đã liên hệ với gia đình nạn nhân để tìm hiểu sự việc.

Bà Đ., mẹ đẻ nạn nhân, cho biết chị T. lấy chồng ở huyện Thiệu Hóa và làm công nhân trên địa bàn huyện. Chồng T. hiện đang công tác tại tỉnh Bắc Giang. Thời gian gần đây, thai phụ và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

"T. có kể với tôi, chồng nó về lần nào về cũng đánh vợ. Nhẹ thì cũng phải cái tát còn nặng hơn sẽ bị đánh đau. Thời gian này em nó (tức T.) hay than thở với tôi về chuyện vợ chồng xích mích, tôi cũng nói là trước mắt cứ về đây ở với mẹ có gì thì giải quyết sau. Con bé con 20 tháng tuổi về đây ở từ Tết còn T. mới về đây ở được hơn tháng", bà Đ nói trong tiếng nấc nghẹn. 

Bà Đ. cho biết lần cuối gặp mẹ con T. là chiều ngày 15/10. Sau khi ăn cơm xong, T. nói dắt con về nhà chồng ở Thiệu Hóa. Đến ngày 16/10 thì xảy ra sự việc đau lòng.

Nạn nhân khi tự tử không biết mình đang mang thai

"Hôm xảy ra sự việc, nó được cấp cứu dưới viện. Tôi chạy xuống với con, có hỏi nguyên do tại sao lại dại dột vậy? Nó chỉ kịp nói với tôi, giờ con không thể sống được nữa, con hận lắm, con không thể sống nổi nữa rồi. Và rồi nó...", bà Đ. òa khóc.

Vụ thai phụ cùng con 2 tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử: Nạn nhân thường xuyên bị chồng đánh, phải bỏ về nhà mẹ đẻ - Ảnh 1
Vợ chồng nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, thậm chí thai phụ còn bị chồng đánh nhiều lần - Ảnh: Thời Đại

Về việc con gái đang mang thai khi tự tử, bà Đ. cho biết chính nạn nhân cũng không biết mình mang thai. Khi xảy ra sự việc các bác sĩ cấp cứu mới phát hiện ra. Cái chết "một xác, hai mạng" của nạn nhân khiến gia đình vô cùng đau đớn.

Bà Đ. cũng cho biết thêm, biết bản thân không thể qua khỏi nên trước khi mất, chị T. trăng trối rằng muốn được thiêu rồi chôn cất hai mẹ con cạnh nhau, sau đó đưa vong hồn hai mẹ con lên chùa ở.

Như Phụ Nữ Sức Khỏe đã đưa tin, sáng ngày 16/10, chị V.H.T. (30 tuổi, quê ở Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã cùng con trai 7 tuổi và con gái 2 tuổi đi thăm chồng là cán bộ. Cuối buổi sáng cùng ngày, chị T. cùng 2 con vào nhà nghỉ trên địa bàn TP.Thanh Hóa để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, sáng 17/10, nhân viên nhà nghỉ đã phát hiện chị T. cùng con gái đang trong tình trạng nguy kịch do uống thuốc diệt cỏ nên lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân đều không qua khỏi.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện chị T. đang mang thai 3 tháng.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   uống thuốc diệt cỏ uống thuốc diệt cỏ tự tử mẹ ôm con uống thuốc diệt cỏ tự tử thai phụ tự tử

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 51 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 36 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?