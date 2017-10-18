'T. có kể với tôi, chồng nó lần nào về cũng đánh vợ. Nhẹ thì cũng phải cái tát còn nặng hơn sẽ bị đánh đau', mẹ nạn nhân kể lại trong tiếng nấc nghẹn.

Liên quan vụ thai phụ 3 tháng tên V.H.T. (30 tuổi) cùng con gái 2 tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử tại Thiệu Sơn - Thanh Hóa, PV Thời Đại đã liên hệ với gia đình nạn nhân để tìm hiểu sự việc. Bà Đ., mẹ đẻ nạn nhân, cho biết chị T. lấy chồng ở huyện Thiệu Hóa và làm công nhân trên địa bàn huyện. Chồng T. hiện đang công tác tại tỉnh Bắc Giang. Thời gian gần đây, thai phụ và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

"T. có kể với tôi, chồng nó về lần nào về cũng đánh vợ. Nhẹ thì cũng phải cái tát còn nặng hơn sẽ bị đánh đau. Thời gian này em nó (tức T.) hay than thở với tôi về chuyện vợ chồng xích mích, tôi cũng nói là trước mắt cứ về đây ở với mẹ có gì thì giải quyết sau. Con bé con 20 tháng tuổi về đây ở từ Tết còn T. mới về đây ở được hơn tháng", bà Đ nói trong tiếng nấc nghẹn. Bà Đ. cho biết lần cuối gặp mẹ con T. là chiều ngày 15/10. Sau khi ăn cơm xong, T. nói dắt con về nhà chồng ở Thiệu Hóa. Đến ngày 16/10 thì xảy ra sự việc đau lòng.

Nạn nhân khi tự tử không biết mình đang mang thai "Hôm xảy ra sự việc, nó được cấp cứu dưới viện. Tôi chạy xuống với con, có hỏi nguyên do tại sao lại dại dột vậy? Nó chỉ kịp nói với tôi, giờ con không thể sống được nữa, con hận lắm, con không thể sống nổi nữa rồi. Và rồi nó...", bà Đ. òa khóc. Về việc con gái đang mang thai khi tự tử, bà Đ. cho biết chính nạn nhân cũng không biết mình mang thai. Khi xảy ra sự việc các bác sĩ cấp cứu mới phát hiện ra. Cái chết "một xác, hai mạng" của nạn nhân khiến gia đình vô cùng đau đớn. Bà Đ. cũng cho biết thêm, biết bản thân không thể qua khỏi nên trước khi mất, chị T. trăng trối rằng muốn được thiêu rồi chôn cất hai mẹ con cạnh nhau, sau đó đưa vong hồn hai mẹ con lên chùa ở. Như Phụ Nữ Sức Khỏe đã đưa tin, sáng ngày 16/10, chị V.H.T. (30 tuổi, quê ở Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã cùng con trai 7 tuổi và con gái 2 tuổi đi thăm chồng là cán bộ. Cuối buổi sáng cùng ngày, chị T. cùng 2 con vào nhà nghỉ trên địa bàn TP.Thanh Hóa để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sáng 17/10, nhân viên nhà nghỉ đã phát hiện chị T. cùng con gái đang trong tình trạng nguy kịch do uống thuốc diệt cỏ nên lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân đều không qua khỏi. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện chị T. đang mang thai 3 tháng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-thai-phu-cung-con-2-tuoi-uong-thuoc-diet-co-tu-tu-nan-nhan-thuong-xuyen-bi-chong-danh-phai-bo-ve-nha-me-de-249265.html