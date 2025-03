Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 1/3, Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bị can do có hành vi hành hung một tài xế ô tô tại khu vực phà Cồn Nhất (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) hôm 1/2.

Trong đó, có 2 anh em trai là: Phạm Ngọc Tuân (SN 1980, ngụ quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Phạm Văn Tuyên (SN 1982, ngụ xóm 2, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) .