Được biết, người chủ của căn nhà là ông L., một cán bộ về hưu. Trước đây, gia đình ông sinh sống tại nơi này. Sau khi xây nhà mới, gia đình ông chuyển đến nơi khác sinh sống và cho nhiều người thuê lại.

Những ngày vừa qua, thông tin về một thi thể nam giới được phát hiện dưới nền căn nhà số 48 đường Trường Chinh, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp tục được dư luận quan tâm.

Người dân sống gần khu vực cho biết căn nhà số 48 đường Trường Chinh trước đây được ông L. cho thuê làm quán cà phê sinh viên. Sau đó, quán đã đổi 2 - 3 người chủ. Mới đây, khi có người đến thuê và cải tạo mặt bằng để kinh doanh thì bất ngờ phát hiện ra bộ hài cốt.

“Nhà ông L. có tới mấy người đến thuê rồi. Gần đây nhất, có cặp vợ chồng ở trong Nam đến thuê để bán trà sữa hay cà phê gì đó muốn cải tạo lại để kinh doanh nên xin chủ nhà sửa lại. Tuy nhiên, khi công nhân đang tiến hành cải tạo thì phát hiện sự việc” – một người hàng xóm chia sẻ với PV Người Đưa Tin.

Một số người dân khác cũng cho biết nhiều người đến thuê căn nhà của ông L. rồi lại mau chóng chuyển đi. Có người làm ăn được, có người lại trắng tay. Ở được một thời gian, họ lại trả nhà. Từ trước tới giờ nơi đây rất yên ổn, không có sự việc bất thường nào xảy ra.

Đặc biệt, một nguồn tin khác cho hay, việc phát hiện ra bộ hài cốt xuất phát từ chính giấc mơ lạ của người chủ mới. Thời điểm mới thuê lại căn nhà, người vợ nằm chiêm bao thấy một người đàn ông đến khuyên phải sửa chữa lại mặt bằng thì mới ăn nên làm ra.

Sau đó, vợ chồng họ đã xin ông L. đập bức tường ngăn cách giữa phòng ngủ và bàn thờ để cải tạo quán. Trong quá trình thi công, một số công nhân kiểm tra thì thấy nền nhà láng xi măng có một số chỗ mềm nên báo hai vợ chồng người chủ nên tiện thể lát lại. Sau đó, họ đã phát hiện ra bộ hài cốt.

Một số người tâm linh tin vào điềm báo của giấc mơ. Tuy nhiên, một chuyên gia tâm lý lý giải, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có khả năng trong thời gian chuyển đến nơi ở mới, áp lực cuộc sống nặng nề khiến người vợ mệt mỏi nên đêm ngủ nằm mơ lung tung chứ không phải là điềm báo như nhiều người suy nghĩ.

Khoảng 17 giờ 30 chiều ngày 3/12, một số công nhân khi đang thi công cải tạo nền căn nhà số 48 đường Trường Chinh, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) thì bất ngờ phát hiện một phần xương chân người mặc quần vải.

Đến ngày 4/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và phát hiện thi thể nam giới đã bị phân hủy. Phần xương sọ bị vỡ một mảng.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong cách đây khoảng từ 2 đến 5 năm.