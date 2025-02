Ngày 17/2, Viện Kiểm sát nhân dân quận 1 (TP.HCM) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Quách Minh Nhựt (34 tuổi, ngụ quận 6) ra Tòa án nhân dân quận 1 để xét xử về tội 'cố ý gây thương tích' theo điểm i khoản 1 điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 17/2, VKSND quận 1 (TP HCM) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Quách Minh Nhựt (SN 1991) về tội "Cố ý gây thương tích".

Cáo trạng thể hiện: Trưa 14/12, Nhựt lái ô tô chở mẹ ruột và vợ con đến Bệnh viện Từ Dũ dể khám bệnh cho con.

Sau đó, do không khám được cho con nên người nhà gọi Nhựt quay lại Bệnh viện Từ Dũ rước. Khi Nhựt đến trước Bệnh viện Từ Dũ thì có nhiều xe đang lưu thông bị kẹt phía sau.

Thời điểm Quách Minh Nhựt tấn công nạn nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lúc này, ông T.T.T. chạy xe máy đến cạnh cửa xe của Nhựt nói chuyện, nhưng Nhựt không nghe rõ ông T. nói gì.

Do thấy ông T. nói chuyện với giọng bực tức nên Nhựt xuống xe rồi đi về phía ông T., dùng hai tay đánh liên tiếp vào vùng mặt, đầu ông T. tổng cộng 9 cái.

Thấy vậy, mẹ và vợ Nhựt chạy đến can ngăn, nhưng Nhựt tiếp tục dùng tay phải đánh 1 cái vào mặt và quật ông T. ngã xuống đường.

Sau khi được can ngăn thì Nhựt lên xe bỏ đi, ông T. đi cấp cứu ở bệnh viện rồi đến Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 trình báo, đồng thời có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Nhựt. Ngày 16/12/2024, Nhựt đến Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đầu thú.

Theo kết luận giám định, ông T. bị thương tích 6%. Về phần dân sự, ông T. cũng đã có đơn yêu cầu Nhựt bồi thường tổng số tiền hơn 242 triệu đồng, bao gồm những khoản thiệt hại về chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe; thu nhập thực tế bị mất và tổn thất tinh thần.

Vụ người đàn ông ngồi xe lăn bị hai thanh niên chạy xe máy đánh vào đầu: Công an vào cuộc Ngay sau khi đoạn video đăng tải lan truyền trên mạng xã hội, hàng nghìn lượt người xem, bình luận, chia sẻ với thái độ bức xúc, phẫn nộ và mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý hai thanh niên này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-ong-bo-anh-nguoi-sau-va-cham-truoc-benh-vien-tu-du-truy-to-tai-xe-o-to-721383.html