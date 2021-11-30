Vụ nhận 2.000 đồng hỗ trợ bão lụt: Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu không được nguyên tắc máy móc

Đời sống 30/11/2021 17:32

Ngoài hộ dân nhận được 2000 đồng hỗ trợ bão lụt, toàn xã còn có tới 31 rường hợp được hỗ trợ với mức dưới 10.000 đồng. Nguyên nhân là vì chính quyền đã quá nguyên tắc khi thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp .

Màn nhận tiền hỗ trợ "siêu khủng" với số tiền chỉ 4 con số gây xôn xao dư luận những ngày gần đây bắt nguồn từ chia sẻ của một dân mạng. Theo đó, tài khoản facebook này cho biết họ đã nhận hỗ trợ thiệt hại cây cối ngã đổ với số tiền 2.000 đồng lên mạng xã hội Facebook cùng nội dung: "Bà con nghĩ sao, bỏ cả buổi chiều lên nhận tiền bồi thường bão ngã cây cối năm 2020 với số tiền là 2.000 đồng. Bà con cho một bình luận".

Vụ nhận 2.000 đồng hỗ trợ bão lụt: Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu không được nguyên tắc máy móc - Ảnh 1

Giấy mời người dân đến nhà sinh hoạt văn hoá thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh (huyện Phú Ninh) để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 6 và số 9 năm 2020 gây ra. Giấy mời do bà Huỳnh Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Vinh ký ngày 23/11.

Ngay sau khi nhận thông tin về trường hợp lạ lùng lày, chủ tịch Tỉnh Quảng Nam cùng chính quyền xã, huyện đã có những rà soát và xác nhận có trường hợp như trên xảy ra. Thậm chí, toàn xã Tam Vinh có 588 trường hợp được hỗ trợ thiệt hại về cây trồng, trong đó có 31 trường hợp được hỗ trợ với mức dưới 10.000 đồng.

Nguyên nhân khiến số tiền hỗ trợ quá thấp, ở mức không tưởng như trên là do trong quá trình niêm yết, một số hộ dân không theo dõi, không nắm thông tin về mức hỗ trợ của mình. Vì vậy, khi nhận được giấy mời đi nhận tiền hỗ trợ mới biết mức độ hỗ trợ quá trợ thấp. Còn chính quyền xã Tam Vinh khẳng định, đã thực hiện đúng quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai. 

Theo đó, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh chỉ đạo rút kinh nghiệm "trên tinh thần vì nhân dân phục vụ, không được nguyên tắc, máy móc". Đây cũng là bài học cho các địa phương khác của tỉnh.

Chờ cả buổi nhận 3.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão, người phụ nữ quyết định... 'cất làm kỷ niệm'

Chờ cả buổi nhận 3.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão, người phụ nữ quyết định... 'cất làm kỷ niệm'

Bà Nguyễn Thị Lưu, 64 tuổi, từ chối lấy 3.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão, song được cán bộ động viên "cứ nhận" nên bà đem về làm kỷ niệm.

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