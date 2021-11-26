Tin được không? 1 hộ dân Quảng Nam được nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do mưa bão

Đời sống 26/11/2021 14:09

Vụ việc 1 hộ dân trên địa bàn chỉ nhận được 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do mưa bão gây ra năm 2020 đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng vì quá vô lý.

Mới đây, dân mạng xôn xao trước câu chuyện một người dân Quảng Nam đăng tải hình ảnh được cho là giấy mời lên nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do mưa bão. Điều gây chú ý ở đây là số tiền được ủng hộ chỉ vỏn vẹn 2 nghìn Việt Nam đồng, chưa bằng một cây kẹo mút của trẻ em.

Tin được không? 1 hộ dân Quảng Nam được nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do mưa bão - Ảnh 1

Hình ảnh nhận tiền hỗ trợ của bà Nguyễn Thị Kim Truyện đang khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

Theo đó, người này chia sẻ: "Bà con nghĩ sao, bỏ cả buổi chiều lên nhận tiền bồi thường bảo "bão" ngã cây cối năm 2020 với số tiền là 2 ngàn (2.000 đồng). Bà con cho một bình luận".

Giấy mời rõ ràng có cả dấu đỏ của chủ tịch xã, thông báo người dân đến nhà sinh hoạt văn hoá thôn Bình Thạnh (xã Tam Vinh) để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 6 và số 9 năm 2020 gây ra. Bà Huỳnh Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Vinh, ký ngày 23/11/2021 trên giấy mời với nội dung: "Kính mời ông, bà Nguyễn Thị Kim Truyện đúng vào lúc 14 giờ ngày 25/11/2021 đến tại Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 6, 9 gây ra năm 2020".

Được biết, trong đợt mưa bão năm 2020, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Truyện (trú xã Tam Vinh) bị ngã đổ cây chuối, diện tích hư hỏng trên 10 m2, thiệt hại khoảng 70%. Nên việc hỗ trợ như trên đã khiến người trong cuộc và dân mạng vô cùng bức xúc.

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, dân mang đã nhanh chóng lan truyền hình ảnh lạ kì này. Và sáng nay, 26/11, UBND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) xác nhận, đang cho kiểm tra thông tin và báo cáo về vụ việc 1 hộ dân trên địa bàn chỉ nhận được 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do mưa bão gây ra năm 2020.

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Theo BHXH Việt Nam, còn một lượng lớn người lao động chưa làm thủ tục để nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Hạn cuối nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 20/12.

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