Vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1, công an vào cuộc xác minh

Đời sống 27/10/2025 09:32

Mạng xã hội lan truyền video cho thấy 2 thanh niên liên tục dùng tay, chân đánh người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ trên tàu Metro số 1.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 26/10, Công an phường Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ clip ghi cảnh hai thanh niên tấn công người đàn ông mặc trang phục bảo vệ trên tàu Metro số 1 tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 21 giây ghi lại cảnh hai thanh niên liên tục đấm, đá một người đàn ông. Mặc dù, người đàn ông bị ngã quỵ và có nhiều người xung quanh can ngăn, hai thanh niên vẫn tiếp tục lao tới hành hung.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 17 giờ cùng ngày (26/10) trên tuyến Metro số 1.

Theo thông tin báo VNExpress, Đại diện Công ty Đường sắt đô thị số 1 cho biết, nhân viên bị chấn thương phần mềm. Sự việc xảy ra khi bảo vệ nhắc hành khách giữ trật tự vì có trẻ nhỏ di chuyển khi tàu đang chạy. Đơn vị đang phối hợp với công an xử lý.

Vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1, công an vào cuộc xác minh - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo cảnh sát, mâu thuẫn giữa hai bên xảy ra từ ga An Phú. Khi tàu đang chạy nhóm khách đã hành hung bảo vệ. Đến khi tàu dừng ở ga Thủ Đức, bảo vệ tiếp tục bị tấn công.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở TP HCM, metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km với 14 nhà ga, kết nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía đông. Sau khi đưa vào khai thác cuối năm 2024, lượng khách đi metro rất lớn.

Nha Trang: Công an vào cuộc vụ người đàn ông hành hung tài xế taxi sau va chạm giao thông

Nha Trang: Công an vào cuộc vụ người đàn ông hành hung tài xế taxi sau va chạm giao thông

Vụ việc gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi của người đàn ông là ngang ngược, khó chấp nhận.

Xem thêm
Từ khóa:   hành hung người tàu Metro số 1 tin mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/10-29/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/10-29/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đậu phụ "ngon, bổ, rẻ" nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân

Đậu phụ "ngon, bổ, rẻ" nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân

Dinh dưỡng 34 phút trước
Tạm giữ người đánh 2 học sinh lớp 10 ở TP.HCM: Một nạn nhân bị xuất huyết não

Tạm giữ người đánh 2 học sinh lớp 10 ở TP.HCM: Một nạn nhân bị xuất huyết não

Đời sống 56 phút trước
Tình cảnh đáng lo ngại của Nam Em trước khi vướng ồn ào nợ nần

Tình cảnh đáng lo ngại của Nam Em trước khi vướng ồn ào nợ nần

Hậu trường 1 giờ 0 phút trước
Đúng 2 ngày đầu tuần (26, 27 tháng 10), 3 con giáp phi mã Tài Lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời

Đúng 2 ngày đầu tuần (26, 27 tháng 10), 3 con giáp phi mã Tài Lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Va chạm xe máy ở TP.HCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong

Va chạm xe máy ở TP.HCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TP.HCM

Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Huế: Triệu tập 2 người liên quan vụ nam DJ bị đánh hội đồng giữa phố đi bộ

Huế: Triệu tập 2 người liên quan vụ nam DJ bị đánh hội đồng giữa phố đi bộ

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Sau 21h ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau 21h ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

Người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong trên đường đi chợ

Người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong trên đường đi chợ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Sức khỏe hiện tại của các nạn nhân vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Sức khỏe hiện tại của các nạn nhân vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Tạm giữ người đánh 2 học sinh lớp 10 ở TP.HCM: Một nạn nhân bị xuất huyết não

Tạm giữ người đánh 2 học sinh lớp 10 ở TP.HCM: Một nạn nhân bị xuất huyết não

Va chạm xe máy ở TP.HCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong

Va chạm xe máy ở TP.HCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong

Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TP.HCM

Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TP.HCM

Huế: Triệu tập 2 người liên quan vụ nam DJ bị đánh hội đồng giữa phố đi bộ

Huế: Triệu tập 2 người liên quan vụ nam DJ bị đánh hội đồng giữa phố đi bộ