Mạng xã hội lan truyền video cho thấy 2 thanh niên liên tục dùng tay, chân đánh người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ trên tàu Metro số 1.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 26/10, Công an phường Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ clip ghi cảnh hai thanh niên tấn công người đàn ông mặc trang phục bảo vệ trên tàu Metro số 1 tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 21 giây ghi lại cảnh hai thanh niên liên tục đấm, đá một người đàn ông. Mặc dù, người đàn ông bị ngã quỵ và có nhiều người xung quanh can ngăn, hai thanh niên vẫn tiếp tục lao tới hành hung.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 17 giờ cùng ngày (26/10) trên tuyến Metro số 1.

Theo thông tin báo VNExpress, Đại diện Công ty Đường sắt đô thị số 1 cho biết, nhân viên bị chấn thương phần mềm. Sự việc xảy ra khi bảo vệ nhắc hành khách giữ trật tự vì có trẻ nhỏ di chuyển khi tàu đang chạy. Đơn vị đang phối hợp với công an xử lý.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo cảnh sát, mâu thuẫn giữa hai bên xảy ra từ ga An Phú. Khi tàu đang chạy nhóm khách đã hành hung bảo vệ. Đến khi tàu dừng ở ga Thủ Đức, bảo vệ tiếp tục bị tấn công.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở TP HCM, metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km với 14 nhà ga, kết nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía đông. Sau khi đưa vào khai thác cuối năm 2024, lượng khách đi metro rất lớn.

