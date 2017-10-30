Vụ giết chết bạn gái vì không được 'yêu': Hé lộ gia cảnh éo le của cả hai

Đời sống 30/10/2017 17:09

Chỉ trong một đêm, đứa con gái 6 tuổi của chị Huệ mất mẹ vĩnh viễn, còn con gái 4 tuổi của Thực thì ngơ ngác tiễn bố vào tù.

Giết bạn gái mới quen vì không được "yêu"

Nạn nhân là chị Bùi Thị Huệ (34 tuổi, trú tại Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội). Đối tượng gây ra cái chết cho chị Huệ là Nguyễn Văn Thực (33 tuổi, trú tại xóm Rặng, xã Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam). Tính đến thời điểm xảy ra vụ án, cả hai chỉ mới quen nhau được vài ngày.

Tại cơ quan điều tra, Thực khai nhận mình quen với nạn nhân qua mạng xã hội vào ngày 20/10. Chị Huệ đã ly hôn và đang nuôi con gái 6 tuổi. Trong khi đó Thực cũng đã ly hôn vợ và nuôi con nhỏ 4 tuổi. Có hoàn cảnh tương đồng nên cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Thực ngỏ lời yêu với chị Huệ và đề nghị được gặp mặt.  

Chiều 23/10, Thực mua gà mang đến phòng trọ của chị Huệ và bạn tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý, Hà Nam) để ăn nhậu. Thấy người bạn mới quen chu đáo, chị Huệ cũng vui vẻ đi mua bia về để góp vui cho bữa tối. Sau khi ăn tối xong, Thực chở chị Huệ đến hồ Chùa Bầu (TP. Phủ Lý) để uống nước. Tại đây, Thực uống thêm rượu còn chị Huệ chỉ uống nước.

Đến 22 giờ cùng ngày, Thực rủ bạn gái mới quen về nhà mình chơi. Thấy anh ta nhiệt tình, chị Huệ gật đầu đồng ý, theo về nhà Thực ở xóm Rặng, xã Đức Lý. Khi đến nơi, thấy nhà cửa bừa bộn nên chị Huệ từ chối vào nhà. Thực bèn rủ bạn gái ra bờ mương gần nhà tâm sự. Tại đây, Thực ôm lấy chị Huệ đòi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, chị kiên quyết từ chối và đẩy Thực ra.

Bực tức vì bị khước từ, lợi dụng nạn nhân không để ý, Thực lấy gạch đập liên tiếp vào đầu chị Huệ cho đến khi nạn nhân ngất xỉu. Thấy chị Huệ nằm bất động, Thực đẩy thi thể nạn nhân xuống mương nước rồi về nhà.

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Thực dùng gạch đập liên tiếp vào đầu chị Huệ rồi xô nạn nhân xuống mương nước - Ảnh: Internet

Chỉ sau 46 tiếng phát hiện thi thể chị Huệ, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Văn Thực khi người đàn ông này dẫn theo con nhỏ xuống Nam Định, chuẩn bị chạy trốn sang Trung Quốc.

Một đứa trẻ mất mẹ, một đứa tiễn cha vào tù

Tại cơ quan công an, Thực khai do ly hôn vợ đã lâu nên đối tượng không kiềm chế được mình khi ngồi cạnh bạn gái. Thực cũng đổ lỗi cho men rượu trong người khiến hắn không làm chủ được mình.

Vụ giết chết bạn gái vì không được 'yêu': Hé lộ gia cảnh éo le của cả hai - Ảnh 2
Sau khi vụ việc động trời xảy ra, nhiều người hàng xóm lo ngại cho tương lai đứa con gái 4 tuổi của Thực - Ảnh: Internet

Hoàn cảnh của nạn nhân và nghi phạm đều rất đặc biệt. Cả hai đều đã ly hôn, một mình nuôi con nhỏ. Sau vụ án chấn động này, nhiều người tỏ ra ái ngại với tương lai của hai đứa trẻ. Con gái chị Huệ đang học lớp 1, còn quá nhỏ để đối mặt với nỗi đau mất mẹ. Còn con gái của Thực chỉ mới 4 tuổi, không biết bao giờ mới được gặp lại bố.

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