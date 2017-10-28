Cô gái bị hiếp rồi giết chết dã man ở cầu Thái Hà: Sự thật phía sau khiến dư luận bức xúc

Đời sống 28/10/2017 08:46

Mấy ngày gần đây, thông tin cô gái bị hiếp, giết chết dã man ở cầu Thái Hà - cây cầu nối liền huyện Lý Nhân, tỉnh Hà nam và huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình - được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ và hoang mang.

Kèm theo thông tin được đăng tải là những bức ảnh ghi lại cảnh lực lượng chức năng đang khám hiện trường tại một khu vực khá vắng vẻ.

Cụ thể, chủ nhân tài khoản Facebook tên H.M chia sẻ trên trang cá nhân vào tối 25/10 như sau: “Hiếp xong giết ngay lúc này tại đoạn đường đi cầu Thái Hà (Hà Nam - Thái Bình) các chị em phụ nữ cẩn thận khi ra đường nha”.

Cô gái bị hiếp rồi giết chết dã man ở cầu Thái Hà: Sự thật phía sau khiến dư luận bức xúc - Ảnh 1
Thông tin được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: Dân Việt

Tuy nhiên, mới đây, cơ quan Công an cho biết thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội mấy ngày qua hoàn toàn không chính xác.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan này không nhận được thông báo nào về vụ việc tương tự như trên mạng xã hội đã đưa. Thông tin cô gái bị hiếp giết dã man như trên mạng xã hội là không chính xác.

Lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân cho biết thêm, tối 2/10, trên địa bàn có phát hiện thi thể phụ nữ tử vong tại xã Đức Lý (cách cầu Thái Bình khoảng 10km) tuy nhiên phía cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức. Nạn nhân được phát hiện tử vong dưới nước, sau khi cơ quan điều tra khám nghiệm gia đình đã đưa về mai táng.

Khoảng thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những thông tin sai lệch khiến nhiều người hoang mang. Việc tung tin thất thiệt trên mạng xã hội gây hoang mang trong cộng đồng là một hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào nội dung tin đồn, tính chất và hậu quả của tin đồn gây ảnh hưởng đến xã hội như thế nào sẽ bị xử lý tương ứng, từ xử phạt hành chính đến xử lý trách nhiệm hình sự.

Clip sốc: Cô gái bị hiếp dâm giữa phố, người qua đường vô tư đứng quay phim chứ không cứu

Clip sốc: Cô gái bị hiếp dâm giữa phố, người qua đường vô tư đứng quay phim chứ không cứu

Trong lúc ngồi nghỉ mệt dưới gốc cây, cô gái trẻ bị nam thanh niên 23 tuổi xông tới tấn công và hiếp dâm ngay giữa phố. Dù nạn nhân hét lên kêu cứu nhưng không một ai giúp đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt tin đồn thất thiệt

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?