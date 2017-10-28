Mấy ngày gần đây, thông tin cô gái bị hiếp, giết chết dã man ở cầu Thái Hà - cây cầu nối liền huyện Lý Nhân, tỉnh Hà nam và huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình - được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ và hoang mang.

Kèm theo thông tin được đăng tải là những bức ảnh ghi lại cảnh lực lượng chức năng đang khám hiện trường tại một khu vực khá vắng vẻ.

Cụ thể, chủ nhân tài khoản Facebook tên H.M chia sẻ trên trang cá nhân vào tối 25/10 như sau: “Hiếp xong giết ngay lúc này tại đoạn đường đi cầu Thái Hà (Hà Nam - Thái Bình) các chị em phụ nữ cẩn thận khi ra đường nha”.

Tuy nhiên, mới đây, cơ quan Công an cho biết thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội mấy ngày qua hoàn toàn không chính xác.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan này không nhận được thông báo nào về vụ việc tương tự như trên mạng xã hội đã đưa. Thông tin cô gái bị hiếp giết dã man như trên mạng xã hội là không chính xác.

Lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân cho biết thêm, tối 2/10, trên địa bàn có phát hiện thi thể phụ nữ tử vong tại xã Đức Lý (cách cầu Thái Bình khoảng 10km) tuy nhiên phía cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức. Nạn nhân được phát hiện tử vong dưới nước, sau khi cơ quan điều tra khám nghiệm gia đình đã đưa về mai táng.

Khoảng thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những thông tin sai lệch khiến nhiều người hoang mang. Việc tung tin thất thiệt trên mạng xã hội gây hoang mang trong cộng đồng là một hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào nội dung tin đồn, tính chất và hậu quả của tin đồn gây ảnh hưởng đến xã hội như thế nào sẽ bị xử lý tương ứng, từ xử phạt hành chính đến xử lý trách nhiệm hình sự.