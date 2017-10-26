Hôm nay, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Viết Báo (32 tuổi, bảo vệ của Trường Mầm non Hoa Anh Đào, thuộc xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Báo thấy vùng kín của bé K. chảy nhiều máu nên đưa nạn nhân về nhà mình. Sau đó, Báo chạy sang nhà bé K. nói với bố nạn nhân rằng vô tình dùng cây đâm vào bé dẫn đến tai nạn, xin đưa bé đi cấp cứu.

Theo Zing.vn, khoảng 6 giờ tối 13/7/2017, bé Nguyễn Thị K. (4 tuổi, hàng xóm của Báo) sang nhà bị can chơi. Tại đây, Báo nảy sinh ý định hiếp dâm bé K. nhưng do có vợ con ở nhà nên hắn dẫn bé gái đến phòng bảo vệ của trường mầm non Hoa Anh Đào - nơi đối tượng đang làm việc và thực hiện hành vi thú tính với bé gái.

Tại bệnh viện, bác sĩ kết luận bé K. bị rách bộ phận sinh dục, thủng cùng đồ, chảy máu ổ bụng nên phải mổ cấp cứu. Giám định thương tật cho thấy nạn nhân tổn hại 41% sức khỏe. Trả lời PV báo Người Lao Động, bác sĩ Đinh Viết Quang, Phó trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tỏ ra rất tức giận: "Chúng tôi không hiểu làm thế nào mà gây ra vết thương kinh khủng như vậy".

Sau khi được điều trị, K. thuật lại toàn bộ hành vi đồi bại của gã bảo vệ. Gia đình nạn nhân gửi đơn tố cáo Báo lên cơ quan chức năng. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Báo đến Công an xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đại diện VKS, Báo bị truy tố theo khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi