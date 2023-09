Hôm nay, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Viết Báo (32 tuổi, bảo vệ của Trường Mầm non Hoa Anh Đào, thuộc xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo Zing.vn, khoảng 6 giờ tối 13/7/2017, bé Nguyễn Thị K. (4 tuổi, hàng xóm của Báo) sang nhà bị can chơi. Tại đây, Báo nảy sinh ý định hiếp dâm bé K. nhưng do có vợ con ở nhà nên hắn dẫn bé gái đến phòng bảo vệ của trường mầm non Hoa Anh Đào - nơi đối tượng đang làm việc và thực hiện hành vi thú tính với bé gái.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Báo thấy vùng kín của bé K. chảy nhiều máu nên đưa nạn nhân về nhà mình. Sau đó, Báo chạy sang nhà bé K. nói với bố nạn nhân rằng vô tình dùng cây đâm vào bé dẫn đến tai nạn, xin đưa bé đi cấp cứu.