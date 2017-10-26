Bác sĩ điều trị cho bé gái 4 tuổi bị bảo vệ trường mầm non hiếp dâm: 'Không hiểu làm thế nào mà gây ra vết thương kinh khủng như vậy'

Đời sống 26/10/2017 14:53

Bé gái 4 tuổi bị gã bảo vệ hiếp dâm dẫn đến rách bộ phận sinh dục, thủng cùng đồ, chảy máu ổ bụng khiến bác sĩ điều trị vô cùng hoảng sợ.

Hôm nay, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Viết Báo (32 tuổi, bảo vệ của Trường Mầm non Hoa Anh Đào, thuộc xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bác sĩ điều trị cho bé gái 4 tuổi bị bảo vệ trường mầm non hiếp dâm: 'Không hiểu làm thế nào mà gây ra vết thương kinh khủng như vậy' - Ảnh 1
Bị can Báo tại cơ quan công an - Ảnh: Zing

Theo Zing.vn, khoảng 6 giờ tối 13/7/2017, bé Nguyễn Thị K. (4 tuổi, hàng xóm của Báo) sang nhà bị can chơi. Tại đây, Báo nảy sinh ý định hiếp dâm bé K. nhưng do có vợ con ở nhà nên hắn dẫn bé gái đến phòng bảo vệ của trường mầm non Hoa Anh Đào - nơi đối tượng đang làm việc và thực hiện hành vi thú tính với bé gái.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Báo thấy vùng kín của bé K. chảy nhiều máu nên đưa nạn nhân về nhà mình. Sau đó, Báo chạy sang nhà bé K. nói với bố nạn nhân rằng vô tình dùng cây đâm vào bé dẫn đến tai nạn, xin đưa bé đi cấp cứu.

Bác sĩ điều trị cho bé gái 4 tuổi bị bảo vệ trường mầm non hiếp dâm: 'Không hiểu làm thế nào mà gây ra vết thương kinh khủng như vậy' - Ảnh 2
Bé gái 4 tuổi bị gã bảo vệ hiếp dâm tổn hại 41% sức khỏe - Ảnh: Vietnamnet

Tại bệnh viện, bác sĩ kết luận bé K. bị rách bộ phận sinh dục, thủng cùng đồ, chảy máu ổ bụng nên phải mổ cấp cứu. Giám định thương tật cho thấy nạn nhân tổn hại 41% sức khỏe. Trả lời PV báo Người Lao Động, bác sĩ Đinh Viết Quang, Phó trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tỏ ra rất tức giận: "Chúng tôi không hiểu làm thế nào mà gây ra vết thương kinh khủng như vậy".

Sau khi được điều trị, K. thuật lại toàn bộ hành vi đồi bại của gã bảo vệ. Gia đình nạn nhân gửi đơn tố cáo Báo lên cơ quan chức năng. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Báo đến Công an xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đại diện VKS, Báo bị truy tố theo khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

 

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em

1.  Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a)  Có tính chất loạn luân;

b)  Làm nạn nhân có thai;

c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đối  với nhiều người;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật  từ 61%trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

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