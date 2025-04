Vụ gần 600 loại sữa giả tràn lan thị trường: Sở Y tế Đồng Nai lên tiếng

Sở Y tế Đồng Nai khẳng định, sau khi rà soát, Sở Y tế không cấp giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm thực phẩm, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho đơn vị nào trong số 11 công ty sản xuất sữa bột giả trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên: Liên quan đến đường dây sữa giả vừa bị Bộ Công an triệt phá, ngày 17/4, Sở Y tế Đồng Nai cho biết qua rà soát, đơn vị này không cấp giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho công ty nào trong số 11 công ty liên quan đến đường dây sữa giả.

Đường dây sữa giả bị Bộ Công an triệt phá - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Đồng Nai: Trước đó, ngày 14/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi các tỉnh, thành trên cả nước yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến cơ sở sản xuất, buôn bán sữa giả. Cụ thể, trong thời gian gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Các sản phẩm này do 11 công ty thực hiện sản xuất, kinh doanh bao gồm: Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, Công ty CP Dược quốc tế Group, Công ty CP Dược quốc tế Big Four Pharma, Công ty CP Dược quốc tế Long Khang Group, Công ty CP Dinh dưỡng Y học BFF, Công ty CP Dược quốc tế Safaco Group, Công ty CP Dược quốc tế Darifa Group, Công ty CP Dược quốc tế Win CT, Công ty CP Dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang, Công ty CP Dược Nasaka Á Châu.

Theo đó, các tỉnh, thành phải rà soát việc công bố sản phẩm đối với 11 công ty theo danh sách trên và các chi nhánh (nếu có). Nếu các công ty có công bố sản phẩm tại địa phương, đề nghị cung cấp thông tin về: số lượng sản phẩm công bố, tên từng sản phẩm công bố tại địa phương; rà soát việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại địa phương và hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm hành chính giai đoạn từ năm 2021 đến nay.

NÓNG: Bệnh viện thu hồi sữa Hofumil Gold Plus, do phát hiện thuộc công ty sản xuất sữa giả Bệnh viện cho biết đã và đang tìm mọi giải pháp để nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc toàn diện người bệnh và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh được thực hiện tốt nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-gan-600-loai-sua-gia-tran-lan-thi-truong-so-y-te-ong-nai-len-tieng-727934.html