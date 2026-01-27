Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi tổ chức, cá nhân tố giác tội phạm trong vụ cướp ngân hàng táo tợn lấy đi 1,8 tỷ đồng ở phường Hội Phú và sẽ khen thưởng xứng đáng các thông tin có giá trị.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 27/1, Công an tỉnh Gia Lai phát đi thông báo kêu gọi các cấp, ngành, người dân tích cực tố giác tội phạm liên quan vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai ngày 19/1. Theo Công an tỉnh Gia Lai, những ai biết thông tin về đặc điểm nhận dạng, phương tiện, trang phục (áo, quần, giày, ba lô, mũ bảo hiểm…) và các chi tiết liên quan đến việc đào hố chôn phương tiện, nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an. Thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng xứng đáng.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng trong vụ cướp ngân hàng nêu trên sẽ được bảo vệ bí mật. Tổ chức, cá nhân nào biết thông tin nhưng cố tình che giấu, không tố giác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chiếc xe máy của 2 nghi phạm bị chôn cách hiện trường khoảng 5km. Ảnh: Báo Dân Trí. Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi người dân khi phát hiện các đối tượng nghi vấn, phương tiện, hướng di chuyển hoặc các biểu hiện bất thường, liên quan đến vụ cướp ngân hàng nêu trên, báo ngay cho lực lượng công an qua đường dây nóng 113 hoặc cơ quan chức năng gần nhất.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phong tỏa hiện trường, truy xét nóng, bảo đảm an ninh trật tự. Đến nay, công tác điều tra, truy bắt đang được triển khai quyết liệt. Như trước đó VNExpress đưa tin, khoảng 16h ngày 19/1, nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ cùng đồng phạm mặc áo khoác xanh, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm cùng xông vào Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Trà Bá trên đường Trường Chinh. Người mặc áo xe ôm công nghệ tấn công nhân viên, lớn tiếng quát "đứng yên không tao bắn" rồi tiến tới khu vực quầy giao dịch. Sự việc khiến nhiều khách hàng có mặt tại đây hoảng loạn. Hình ảnh 2 đối tượng chạy trốn sau khi cướp ngân hàng ở Gia Lai. Ảnh: Báo Dân Trí. Cả hai cầm súng ngắn đe dọa các nhân viên ngân hàng. Trong khi đồng phạm lấy tiền cho vào túi xách, nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ đứng ở ngoài cửa trông chừng, đồng thời đe dọa buộc nhân viên bảo vệ vào bên trong phòng giao dịch. Cả hai sau đó cầm túi tiền ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát. Cảnh sát đang truy tìm thủ phạm. Đại diện ngân hàng Vietcombank xác nhận hai người đã sử dụng "hung khí nguy hiểm cướp một số tiền mặt". Ngay khi sự việc xảy ra, nhà băng đã báo cơ quan điều tra và Ngân hàng Nhà nước khu vực 11. Vietcombank đã mua bảo hiểm đầy đủ theo quy định nội bộ của ngân hàng nên không bị tổn thất về tài chính. Ngày 25/1, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy nghi là phương tiện 2 đối tượng dùng trong vụ cướp ngân hàng, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng, Gia Lai), cách hiện trường khoảng 5km. Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng.

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Số tiền bị 2 đối tượng lấy đi khoảng 1,8 tỉ đồng Sự việc khiến các nhân viên trong phòng giao dịch hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Sau khi gây ra vụ cướp, hai người này lái mô tô bỏ chạy ra quốc lộ 14, hướng ngã ba Hàm Rồng đi tỉnh Đắk Lắk, lấy đi số tiền khoảng 1,8 tỉ đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-cuop-ngan-hang-om-18-ty-ong-tai-gia-lai-cong-an-treo-thuong-tin-to-giac-751905.html