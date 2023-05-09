Cụ thể, bị cáo người Hàn Quốc, 66 tuổi là hiệu trưởng một cơ sở mầm non thuộc thành phố Hwaseong tỉnh Gyeonggi, bị bắt ngày 11/11/2022 và bị truy tố vì tội bạo hành trẻ em dẫn đến chết người. Cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ ngày 3-10/11/2022, bị cáo đã nhiều lần bạo hành bé trai .

Liên quan đến vụ bé trai người Việt bị bạo hành tử vong trong nhà trẻ tại Hàn Quốc, theo thông tin từ TTXVN, ngày 23/2 vừa qua, Tòa án khu vực Suwon (Hàn Quốc) đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ hiệu trưởng cơ sở mầm non đã gây ra vụ án mạng thương tâm trên.

Đồng thời, Bộ phận công tác cộng đồng và công tác bảo hộ công dân đã liên hệ, chỉ đạo Chi hội người Việt tại thành phố Hwaseong cùng một số thành viên chủ chốt trong cộng đồng tích cực tham gia hỗ trợ công việc hậu sự cho cháu bé.

Cha mẹ cháu bé, nhiều người quen của các nạn nhân và các tổ chức phòng chống lạm dụng trẻ em đã đến dự phiên tòa. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình cháu bé.

Anh Tran Anh Dong và con trai - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ Zingnews, Công tố viên đề nghị mức án 30 năm tù cho người này khi cho rằng cái chết của em bé là vụ giết người do lỗi bất cẩn nghiêm trọng, trong khi bị cáo nói do “tai nạn”. Hồi tháng trước, chủ tọa phiên tòa kết án người này 19 năm tù.

Cha mẹ của cháu bé quyết kháng cáo phán quyết 19 năm tù giành cho giáo viên nhà trẻ, người đã dùng vũ lực đè chết con trai họ vào năm ngoái. Anh Tran Viet Bach (cha cửa bé) nói với Korea Times cho rằng phán quyết chưa đủ tính răn đe.

“19 năm chả có nghĩa lý gì. Bà ấy giết một đứa trẻ mà chỉ phải ngồi tù 19 năm?. Chúng tôi đang đấu tranh để bà ấy chịu mức án hơn 19 năm” - anh Tran nói.

Tran vẫn nhớ hình ảnh khỏe mạnh của con trai: “Bé hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngon ngủ tốt. Và con trai tôi đột ngột qua đời. Thật khó chấp nhận”.

Hai vợ chồng sống trong cảm giác tội lỗi vì đã gửi con trai đến nhà trẻ. "Tôi phải phẫu thuật lưng còn vợ đi học. Chúng tôi cần sự giúp đỡ và coi cơ sở trông trẻ vào ban ngày là giải pháp. Nghĩ lại mới thấy chúng tôi thật ích kỉ. Tôi có thể hoãn phẫu thuật, trong khi vợ đi học sau cũng được”, anh nói.

Gần 6 tháng sau vụ việc, họ phải phụ thuộc vào thuốc ngủ và tham gia chương trình tư vấn. “Chúng tôi cảm thấy chính mình đã giết chết con”, anh Tran nói.

Cặp vợ chồng không thông báo cho cha mẹ chính xác những gì đã xảy ra. “Chúng tôi chỉ nói cháu đã chết, nhưng không nói nguyên nhân thực sự. Chúng tôi không muốn nói ra sự thật bởi họ sẽ lo lắng và ốm mất”, anh Bach chia sẻ.

Cặp vợ chồng cũng có cuộc sống không mấy thoải mái ở Hàn Quốc. Tran bị thương tại nơi làm việc, nhưng người chủ Hàn Quốc từ chối trả tiền điều trị. Anh đã tự bỏ tiền túi để phẫu thuật. Hiện họ dựa vào nguồn thu nhập chị Nhung - người có thị thực sinh viên - và kiếm một số tiền nhỏ thông qua công việc bán thời gian.

"Chúng tôi vẫn muốn định cư ở Hàn Quốc và gây dựng gia đình, nhưng không phải bây giờ. Khi chúng tôi có con, chúng tôi sẽ không gửi cháu đến nhà trẻ cho đến khi cháu biết nói" - anh Tran cho biết.

Người dân đặt hoa tưởng niệm một bé gái chết do bạo hành tại tỉnh Gyeonggi - Ảnh: TTXVN

Khi Vo Thi Nhung kết hôn vào năm 2018, chị đang là giáo viên mầm non tại Việt Nam. Năm 2020, chị Nhung mang thai và nghỉ việc để cùng chồng Tran Anh Dong sang Hàn Quốc định cư, Korea Times đưa tin.

Tháng 3/2021, con trai Tran Viet Bach chào đời tại Hwaseong, tỉnh Gyeonggi. Hai vợ chồng nhất trí gửi con tới nhà trẻ vào tháng 11/2022. 5 ngày sau, Bach qua đời tại cơ sở này.

Khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé bị chết ngạt. Cảnh sát điều tra cho thấy giáo viên nhà trẻ muốn ép nạn nhân ngủ và đã dùng vũ lực đè lên bé trong 15 phút.