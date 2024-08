Trong lúc lời qua tiếng lại sau khi đi nhậu về, ông Bình đã dùng dao đâm vợ mình. Do thương tích nặng, bà T. đã tử vong.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 8-8, một lãnh đạo UBND xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng chồng đâm vợ tử vong sau khi đi nhậu về. Theo vị lãnh đạo này, hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Thanh Bình (62 tuổi, ngụ thôn 14, xã Tân Hòa dùng dao đâm vợ tử vong. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, trưa 8-8, ông Hoàng Thanh Bình (62 tuổi, ngụ thôn 14, xã Tân Hòa) đi nhậu về và xảy ra cãi nhau với vợ là bà TTT (cùng 62 tuổi). Sau một lúc cãi nhau, ông Bình đã dùng dao đâm vợ. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên đã tử vong.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng xảy ra vụ án mạng chồng dùng dao chém vợ tử vong kinh hoàng. Cụ thể theo VietNamNet đưa tin, khoảng 16h30 ngày 5/8, tại xã Tà Chải (huyện Bắc Hà), Bùi Mạnh Cường (30 tuổi) đã dùng dao chém vợ tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bị Công an huyện Bắc Hà phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai truy bắt. Hiện nghi phạm đã bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi giết người. Bước đầu tại cơ quan công an, Cường khai, ngày 5/8, Cường có mời gia đình anh ruột sang nhà ăn cơm tối. Khoảng 15h30, trong lúc chuẩn bị bữa tối thì Cường và vợ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Cường cho rằng vợ "nói nhiều" nên bực tức, dùng dao sát hại vợ.

Được biết, vợ chồng Cường mới cưới nhau khoảng 1 năm. Trong quá trình sinh sống, hai người thường xảy ra mâu thuẫn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-an-dau-long-vua-xay-ra-o-dak-lak-di-nhau-ve-xay-ra-mau-thuan-chong-dam-vo-tu-vong-694919.html