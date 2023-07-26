Vụ 5 công nhân ngạt khí mắc kẹt dưới cống: Thêm người bị suy hô hấp nặng

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoảng 10h30 sáng cùng ngày, khoa tiếp nhận hai trường hợp là công nhân công ty cấp thoát nước ở TPHCM.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều tối 26/7, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã thông tin về tình hình sức khỏe của 4 nạn nhân trong vụ nhiều công nhân ở TPHCM gặp nạn dưới cống thoát nước, khiến 1 người tử vong.

Trong lúc làm nhiệm vụ thoát nước (cống đã được mở nắp trước 20 phút), một thành viên trong đội có triệu chứng ngất xỉu, nằm sấp mặt trong lòng cống. Phát hiện sự việc trên, 5 công nhân khác đã cùng nhau lao xuống để cứu đồng nghiệp.

Khai thác bệnh sử, trước đó các bệnh nhân được giao vệ sinh các cống thoát nước thải sinh hoạt ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân và các khu dân cư xung quanh đường Trần Văn Giàu (huyện Bình Chánh).

Nhưng chỉ sau 3 phút, có hai trường hợp không thở được, người dân và đồng nghiệp ở trên mặt đường phải kéo lên. Ban đầu, các nạn nhân cảm thấy khỏe hơn, nhưng chỉ ít phút sau lại tiếp tục ngạt thở, nặng ngực, nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thời điểm vào viện, hai bệnh nhân tỉnh, được hỗ trợ thở oxy đường mũi. Tiến hành làm các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện có tình trạng thiếu oxy trong máu. Sau 30 phút hỗ trợ hô hấp, các bệnh nhân được chuyển từ khoa Cấp cứu lên khoa Bệnh Nhiệt đới.

Hiện tại, hai bệnh nhân tiếp xúc tốt, tự thở được, oxy trong máu cải thiện, bớt nặng ngực, không co giật yếu liệt, tình trạng tim mạch bình thường nhưng tâm lý còn lo sợ.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Vũ Thông, Trưởng khoa Nội phổi của bệnh viện cho biết, khoa cũng đang tiếp nhận hai trường hợp nạn nhân trong vụ việc, là anh D.B.C. (33 tuổi) và anh V.H.B.A. (36 tuổi).

Các bệnh nhân được ghi nhận có tình trạng viêm đường hô hấp, đã được nội soi phế quản cấp cứu, loại bỏ các chất dơ khỏi đường hô hấp. Trong đó, bệnh nhân 36 tuổi bị suy hô hấp nặng phải thở oxy qua mặt nạ. Hiện tại, hai ca bệnh đang được theo dõi sát diễn tiến để có những can thiệp kịp thời.

Theo thông tin từ VietNamNet, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó khoa Bệnh nhiệt đới, hiện các bệnh nhân ổn, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, bớt đau ngực nhưng còn lo sợ hậu quả lâu dài của tai nạn. Các xét nghiệm cũng cho thấy oxy mô và oxy máu cải thiện, tình trạng tim mạch và X-quang phổi bình thường.

Một công nhân nghi ngộ độc khí đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: VietNamNet

Bác sĩ Khánh cho biết thông thường, những trường hợp cấp cứu trong hầm cống chứa rác thải sinh hoạt, thường nghi ngờ ngộ độc khí như sulfua, metan... Hiện các bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi từ 24-48 giờ, kiểm tra tác động của các khí độc thường gặp lên đường hô hấp và sức khỏe. Từ đó, sẽ có can thiệp kịp thời.

Theo các bệnh nhân, sáng nay, nhóm công nhân được giao nhiệm vụ thoát nước cho 5 chiếc cống trên đường Trần Văn Giàu (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Đây là cống thoát rác sinh hoạt của khu công nghiệp Lê Minh Xuân và khu dân cư xung quanh đường Trần Văn Giàu.

Cả 5 cống đều được mở nắp khoảng 20 phút để bay mùi và chất độc. Sau đó, một người xuống cống để làm vệ sinh. Sau 5 phút, người này ngất xỉu và nằm sấp mặt trong lòng cống. Những công nhân còn lại lần lượt thay nhau xuống để cứu đồng nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi xuống cống khoảng 3 phút, các công nhân thấy ngạt thở nên được đồng nghiệp kéo lên nghỉ. Tình trạng của những người này khá hơn trong khoảng 15-20 phút, sau đó diễn tiến nặng và đau ngực nhiều, phải chuyển đi cấp cứu.