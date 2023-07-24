Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện thi thể đôi vợ chồng ôm nhau dưới cống nước

Đời sống 24/07/2023 09:25

Ngày 24/7, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ việc đôi nam nữ tử vong dưới cống nước ở Liên Mạc.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, khoảng 18h ngày 23/7, người dân phát hiện thi thể hai vợ chồng “ôm nhau” nổi ở cống nước Liên Mạc. Ngay sau đó, người dân báo tin tới cơ quan công an.

Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện thi thể đôi vợ chồng ôm nhau dưới cống nước - Ảnh 1
Khu vực người dân phát hiện 2 thi thể  - Ảnh: Báo VietNamNet

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đến hiện trường, đưa 2 thi thể lên bờ, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo nguồn tin từ báo Giao thông, thông tin ban đầu từ Công an quận Bắc Từ Liêm: Vào tối 20/7, hai vợ chồng tổ chức sinh nhật cho con 1 tuổi và xảy ra cãi nhau. Khi đó, người vợ bảo đi trước đây. Nghe vậy, người chồng bảo đi luôn đi. Nhưng khi vợ bỏ đi, người chồng cũng đi theo.

Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện thi thể đôi vợ chồng ôm nhau dưới cống nước - Ảnh 2
Lực lượng công an phát hiện thi thể hai vợ chồng ôm nhau dưới cống nước ở Liên Mạc - Ảnh: Báo Giao thông

Khi đến cống nước Liên Mạc, người vợ bất ngờ nhảy xuống, người chồng nhảy theo cứu và ôm lấy vợ. Sau đó, gia đình cùng cơ quan chức năng đã lên phương án đi tìm nhưng không thấy. Ba ngày sau, người dân phát hiện thi thể hai vợ chồng ôm nhau dưới cống nước ở Liên Mạc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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