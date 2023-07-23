Hải Dương: Bàng hoàng phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng thị trấn Thanh Miện

Đời sống 23/07/2023 19:11

Khoảng 10 giờ ngày 23/7, người dân ở thị trấn Thanh Miện phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng Cầu, khu dân cư Phượng Hoàng Hạ.

Theo thông tin từ báo Hải Dương, nhận được thông tin, lực lượng công an huyện Thanh Miện đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Nạn nhân được xác định là chị B.T.T.H. (sinh năm 1994) ở thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An (Ninh Giang). Chị H. đã xây dựng gia đình và có 2 con. Chị H. đang làm nhân viên chuyển phát nhanh. Nguyên nhân ban đầu được xác định chị H. bị sát hại tại cánh đồng Cầu thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Hạ. Hiện lực lượng công an huyện Thanh Miện đã bắt được đối tượng tình nghi liên quan đến vụ việc trên và đang lấy lời khai.

Hải Dương: Bàng hoàng phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng thị trấn Thanh Miện - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Hải Dương

Chị H. đang làm nhân viên chuyển phát nhanh. Nguyên nhân ban đầu được xác định chị H. bị sát hại tại cánh đồng Cầu thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Hạ. Hiện lực lượng công an huyện Thanh Miện đã bắt được đối tượng tình nghi liên quan đến vụ việc trên và đang lấy lời khai.

Hải Dương: Bàng hoàng phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng thị trấn Thanh Miện - Ảnh 2
Phát hiện xa máy của nạn nhân - Ảnh: Báo Hải Dương

Liên quan đến chuyện phát hiện thi thể, gần đây tại Thái Nguyên cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, tối ngày 4/7, lãnh đạo UBND xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của một cô gái trên địa bàn.

Theo lãnh đạo xã Tân Thái (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), thi thể được người dân phát hiện khi nổi trên mặt hồ Núi Cốc ở đoạn cuối đường Đôi thuộc xóm Gốc Mít. Sau đó, người dân đã báo cơ quan chức năng.

Hải Dương: Bàng hoàng phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng thị trấn Thanh Miện - Ảnh 3
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Nhận được tin báo, các lực lượng của xã Tân Thái đã tiếp cận hiện trường và đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Qua kiểm tra xác định, đây là thi thể nữ sinh, trên người vẫn mặc quần áo chống nắng, có điện thoại, giấy tờ tuỳ thân và 300 nghìn tiền mặt.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, nạn nhân là N.T.T. (SN 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Đoàn Thắng, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ), là sinh viên đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngay khi nhận được thông tin, UBND xã Tân Thái đã chỉ đạo lực lương Công an xã khoanh vùng, bảo vệ hiện trường và báo cáo ngay với Công an huyện Đại Từ để chỉ đạo điều tra. Đồng thời, liên hệ với gia đình nạn nhận để phối hợp giải quyết và lo hậu sự. Hiện, nguyên nhân vụ việc đã được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, gia đình và chính quyền địa phương phát hiện thi thể bà L.T.N. ở đồi Văn Vỉ (TP. Lạng Sơn).

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