Theo thông tin từ báo Hải Dương, nhận được thông tin, lực lượng công an huyện Thanh Miện đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Nạn nhân được xác định là chị B.T.T.H. (sinh năm 1994) ở thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An (Ninh Giang). Chị H. đã xây dựng gia đình và có 2 con. Chị H. đang làm nhân viên chuyển phát nhanh. Nguyên nhân ban đầu được xác định chị H. bị sát hại tại cánh đồng Cầu thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Hạ. Hiện lực lượng công an huyện Thanh Miện đã bắt được đối tượng tình nghi liên quan đến vụ việc trên và đang lấy lời khai.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Hải Dương

