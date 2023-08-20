Trong lúc xử lý thực bì ở vườn keo của gia đình, vợ chồng anh S. bất ngờ gặp mưa giông và không may bị sét đánh trúng.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 20/8, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 2 vợ chồng bị sét đánh gây thương vong.

Vào khoảng 13h30 cùng ngày, ông H.Đ.S. (SN 1977) và vợ là bà N.T.M. (SN 1979), trú tại thôn Bồng Lai 1, xã Hưng Trạch, lên khu vực vườn keo của gia đình để xử lý thực bì, chuẩn bị vụ trồng mới.

Người thân và chính quyền địa phương lo hậu sự cho anh S - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, lúc này trời xuất hiện cơn giông kèm theo sấm sét. Ông S. không may bị sét đánh trúng tử vong, còn bà M. bị thương.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã đưa bà M. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.

Xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Google Maps/VTC News

Theo nhân chứng cho biết, vợ chồng nạn nhân có ba người con và thuộc hộ cận nghèo của địa phương.

Hiện, chính quyền địa phương phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

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