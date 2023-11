Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, sau nhiều ngày xảy ra sự việc, bà Trần Thị Xuân, trú tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vẫn bần thần không thể tin được chồng mình là ông Đặng Văn Chính, SN 1958 đã qua đời. Ông Chính là một trong 2 nạn nhân của vụ tai nạn sập tấm đan cống, trong quá trình thi công cống chui qua đường gom cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, đi qua địa bàn xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Nghề chính của ông Chính là bám vào đồng muối từ tháng 3 đến tháng 7. Những tháng còn lại ông thường kiếm thêm việc làm để trang trải cuộc sống. Bởi vậy, khi có người gọi đi làm công trình là ông đi ngay. Các con có khuyên ông đã có tuổi không nên đi làm việc nặng nhọc nữa nhưng ông không muốn phiền đến con cháu nên vẫn cố đi làm.

Cách nhà ông Chính không xa, nhà ông Sưu có rất nhiều xóm giềng sang chia buồn. Anh Phạm Ngọc Thế (con trai ông Sưu) cho biết, bố tôi làm ở công ty này khoảng 3 năm nay. Vừa rồi, bố có xin nghỉ ít hôm về lo việc gia đình và mới trở lại công ty làm được ít ngày thì xảy ra sự việc.

Anh Thế trước di ảnh của người bố - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 phút ngày 8/11, tại vị trí thi công cống hộp thoát nước đường gom dân sinh (Km464 + 720), thuộc gói thầu XL-01, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt qua địa bàn huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Vụ tai nạn xảy ra trong quá trình tháo dỡ ván, khuôn tường thân cống của nhà thầu Công ty TNHH Đại Hiệp.

Khi vụ tai nạn xảy ra, những người có mặt tại hiện trường đã đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả 2 nạn nhân đã tử vong. 2 nạn nhân tử vong là ông Đặng Văn Ch. (trú tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và ông Phạm Ngọc S. (trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Sau khi xảy ra vụ việc, nhà thầu thi công đã liên hệ với cơ quan chức năng, Công an huyện Hưng Nguyên thông báo sự việc.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc có thể do thời gian vừa qua có mưa kéo dài dẫn tới ảnh hưởng nền đất xung quanh tường thân cống (tấm đan). Hiện nay các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân chính xác.

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đại diện doanh nghiệp dự án cho biết đây là sự việc đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn. Công ty chia sẻ với gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, xử lý trách nhiệm các cá nhân và tổ chức liên quan theo đúng pháp luật.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công ty TNHH Đại Hiệp và doanh nghiệp dự án đã cử cán bộ đến nhà các nạn nhân để động viên, thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Liên quan đến vụ tại nạn trên, Ban quản lý Dự án 6 (thuộc Bộ Giao thông vận tải) sẽ tổ chức một đoàn kiểm tra an toàn lao động và yêu cầu doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư báo cáo Bộ Giao thông vận tải về sự việc. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.