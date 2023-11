Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, một vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Trang Quan, xã An Đồng, khiến 3 người bị thương phải nhập viện, trong đó có 1 nữ Việt kiều.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào tối ngày 10/11, Cơ quan CSĐT – Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ, điều tra xác minh vụ việc "Cố ý gây thương tích", xảy ra trên địa bàn xã An Đồng khiến 3 người bị thương, trong đó có 1 nữ Việt kiều. Cụ thể, vào tối 2/11, bà Lê Thị Bích Thủy (SN 1961) ở nhà cùng con trai Nguyễn Thành Trung (SN 1985) và con gái Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1998) tại nhà ở xã An Đồng, huyện An Dương. Khi cả gia đình bà Thủy đang ở nhà thì bất ngờ, Nguyễn Q.T cùng vợ là Nguyễn T.H (cùng SN 1993, ở quận Hồng Bàng) và một đối tượng nam giới khác tới chửi bới, dọa giết dẫn đến lời qua tiếng lại. Khi mâu thuẫn chưa được giải quyết, các đối tượng đã lao vào hành hung bà Thủy, anh Trung. Phát hiện sự việc, bà Lê Thị Sơn (SN 1965, Việt kiều Canada, em gái bà Thủy) vào can ngăn thì bị đối tượng dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu khiến nữ Việt kiều ngã gục. Đến khi nhiều người dân ở xã An Đồng phát hiện chạy tới can ngăn thì các đối tượng mới dừng lại, rời đi. Ba nạn nhân bị hành hung sau đó được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 cấp cứu. Bà Lê Thị Sơn nhập viện với nhiều thương tích trên người -Ảnh minh họa: Internet Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cho biết, cả 3 nạn nhân gồm bà Thủy, bà Sơn và anh Trung được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mất ý thức, đa chấn thương. Trong đó, thương tích của các nạn nhân ở vùng ngực và bụng gây khó thở, thương tích ở đầu gây choáng váng phải chỉ định điều trị hồi sức tích cực. Sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, Công an huyện An Dương xác định vụ việc có dấu hiệu tội cố ý gây thương tích với những hành vi côn đồ hung hãn nên đã tiến hành điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.