Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ & chăm sóc sức khỏe cho 1.000 người cao tuổi

Đời sống 02/10/2018 12:40

Vào ngày 30/09/2018, tại Hội trường Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ mừng thọ và chăm sóc sức khỏe cho gần 1.000 người cao tuổi trên địa bàn các quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi lễ được phối hợp tổ chức bởi Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh, Trung tâm tư vấn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi TP Hồ Chí Minh và nhà tài trợ Vinamilk Sure Prevent, nhằm chào mừng Ngày quốc tế Người Cao Tuổi, đồng thời hướng đến mục tiêu “chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu bệnh nhân và người cao tuổi Việt Nam”.

Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ & chăm sóc sức khỏe cho 1.000 người cao tuổi - Ảnh 1
Sự kiện đã thu hút số lượng lớn người cao tuổi tới tham dự

Nhân dịp này, Lãnh dạo của Hội chữ thập đỏ TPHCM, Hội người cao tuổi TPHCM và Hội đồng UBND cũng đến tham dự, bày tỏ sự kính trọng và đề cao vai trò quan của người cao tuổi trong công tác giáo dục, định hướng và động viên lớp trẻ, đồng thời cổ vũ phong trào chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi Việt Nam.

Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ & chăm sóc sức khỏe cho 1.000 người cao tuổi - Ảnh 2
 PSG TS BS Nguyễn Anh Tuấn - Đại học Y Dược Tp.HCM phát biểu tại buổi lễ

Tiếp nối chương trình, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn đến từ Đại Học Y dược TP. Hồ Chí Minh đã có buổi tư vấn tận tình với về cách chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống bệnh tật cho người cao tuổi tham dự. Đại diện ban lãnh đạo Vinamilk, ông Nguyễn Văn Quang – Giám đốc kinh doanh TP.HCM chia sẻ tại hội thảo “Là một công ty hàng đầu về dinh dưỡng tại Việt Nam, Vinamilk luôn đồng hành cùng các hoạt động giúp chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng nói chung và người cao tuổi Việt Nam nói riêng. Từ năm 2012 đến nay, Vinamilk đã phối hợp với các hội người cao tuổi và các bác sĩ trên toàn quốc tổ chức nhiều hội thảo và sự kiện để tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho 600.000 người cao tuổi.

Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ & chăm sóc sức khỏe cho 1.000 người cao tuổi - Ảnh 3
Ông Nguyễn Văn Quang - Giám đốc kinh doanh miền Tp.HCM phát biểu tại buổi lễ

Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp Vinamilk phối hợp với Trung tâm chăm tư vấn & chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ mừng thọ cho các Cụ trên 80 tuổi tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vinamilk cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động cho người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu “Chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu bệnh nhân và người cao tuổi Việt Nam”.

Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ & chăm sóc sức khỏe cho 1.000 người cao tuổi - Ảnh 4
Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Trưởng ban nhãn hiệu Sữa bột phát biểu tại buổi lễ

Xuyên suốt chương trình, Vinamilk Sure Prevent cũng tổ chức các hoạt động đo loãng xương, kiểm tra huyết áp cho người cao tuổi tham gia chương trình. Đội ngũ các bác sĩ của Trung tâm dinh dưỡng Vinamilk đã hỗ trợ khám và tư vấn sức khỏe, chia sẻ các phương pháp giúp phòng tránh và chữa trị các bệnh thường gặp như loãng xương, tim mạch, tiểu đường,…ở người cao tuổi. Hoạt động ý nghĩa này đã được các cụ hưởng ứng nhiệt tình, góp phần nâng cao tinh thần “Sống vui – sống khỏe – sống thọ” của cộng đồng người cao tuổi.

Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ & chăm sóc sức khỏe cho 1.000 người cao tuổi - Ảnh 5
Nghệ sỹ ưu tú Minh Vương biểu diễn trên sân khấu

 

 

 Box thông tin:

Vinamilk nỗ lực không ngừng nâng cao, ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến vào sản phẩm Vinamilk Sure Prevent Mới, với giải pháp dinh dưỡng được Chứng Minh Lâm Sàng, bổ sung dưỡng chất SPS giúp hỗ trợ trí nhớ, tăng 20% canxi và vitamin K2 tạo hệ xương chắc khỏe, đồng thời đáp ứng 100% hàm lượng Plant Sterols theo khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Sản phẩm đặc biệt phù hợp cho người có vấn đề tim mạch, xương yếu, mệt mỏi và ăn ngủ kém. Nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent xin giới thiệu Sure Prevent dạng chai 200ml mới, tiện dụng và đầy đủ dưỡng chất giúp tăng cường sức khỏe toàn diện cho Người cao tuổi.

Hình ảnh sản phẩm:

Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ & chăm sóc sức khỏe cho 1.000 người cao tuổi - Ảnh 6

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