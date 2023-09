Vinamilk dẫn đầu bảng xếp hạng quảng cáo Youtube khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Vinamilk dường như đã nắm rõ 3 yếu tố kể trên để đưa vào video clip quảng cáo sữa bột Dielac Alpha – sản phẩm hỗ trợ phát triển não bộ và thị giác, tăng cân, tăng chiều cao và tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Nội dung hấp dẫn lấy từ câu chuyện muôn thuở trong các gia đình ba thế hệ ở Việt Nam đó là mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu và sự lo lắng của cả gia đình cho thể chất của con, cháu. Vì vậy, video clip tuy khá dài nhưng không gây nhàm chán; ngược lại, càng về cuối, người xem càng háo hức đón chờ các tình tiết được tháo gỡ như thế nào. Với chất dẫn truyền là giai điệu “gây nghiện” của bài hát “Vợ người ta” được sáng tác bởi Phan Mạnh Quỳnh, câu chuyện được kể duyên dáng và trở nên dễ nhớ, dễ thuộc, khiến sức lan tỏa của quảng cáo trở nên mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, video clip có sự tham gia diễn xuất của chính tác giả bài hát, cùng những gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí khác, khiến quảng cáo thu hút người xem tìm đến vì sự yêu thích không chỉ thương hiệu Vinamilk mà còn đối với nhân vật tham gia diễn xuất.

Trao đổi với Forbes Việt Nam, đại diện của Google Châu Á cho biết các quảng cáo được chấm điểm dựa trên một thuật toán bao gồm các yếu tố về thời gian xem, số lượt xem nhờ quảng cáo (paid views), số lượt xem tự nhiên (organic views) và tỷ lệ giữ chân khán giả. Đại diện này cho biết mỗi khi “chạy” một quảng cáo trên YouTube, các nhãn hàng thông thường phải chi trả để mẫu quảng cáo xuất hiện nhiều hơn, thu hút nhiều lượt xem hơn. Các lượt xem được thu hút như vậy được tính là paid views, để phân biệt với lượng xem tự nhiên, là những lượt mà người xem chủ động tìm xem video. Tỷ lệ giữa lượt xem tự nhiên và lượt xem nhờ quảng cáo càng cao, video càng được đánh giá cao. Dựa trên những yếu tố này, quảng cáo của Vinamilk đã vượt qua các quảng cáo của các thương hiệu lớn khác để đoạt vị trí đứng đầu, minh chứng cho sức sáng tạo bùng nổ của đội ngũ sản xuất và sức hút mạnh mẽ của thương hiệu Vinamilk.