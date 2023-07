Trên mạng xã hội mấy ngày qua lan truyền đoạn clip quay lại cảnh 2-3 người xông vào đánh một rồi châm lửa đốt nạn nhân giữa đường.

Báo Pháp Luật đưa tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip cho thấy, khoảng 2-3 người xông vào đánh một người mặc áo đen. Sau đó, một người trong nhóm châm lửa đốt nạn nhân ngay trên đường.

Nhiều người xông vào cố gắng dập lửa đang cháy trên người nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện vụ việc, nhiều người ở gần xông vào cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người nạn nhân. Khoảng 20 giây sau, ngọn lửa được dập tắt, nạn nhân nằm bất động dưới đường.

Chiều 29-1, một lãnh đạo thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn khối phố Mỹ Hoà (thị trấn Nam Phước), vào sáng mùng 5 Tết Nguyên đán (ngày 26-1). Nạn nhân là người ở TP Đà Nẵng. Hiện công an đã vào cuộc điều tra.

Ngọn lửa bùng cháy, nạn nhân nằm ngay xuống đường. Ảnh cắt từ clip

“Thông tin ban đầu là vậy, còn nguyên nhân xảy ra vụ việc thì cơ quan công an đang điều tra”, vị này nói.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc ghen tuông. Trước mắt, Công an huyện Duy Xuyên thụ lý.

“Hành vi của những người này hết sức nguy hiểm, công an đã giữ người để làm việc, nhân chứng cũng đã có. Công an huyện Duy Xuyên đang thụ lý ban đầu, ổn sẽ chuyển lên công an tỉnh”- ông Dũng nói.

